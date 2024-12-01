Путин утвердил рекордный бюджет на войну: 40% расходов пойдут на силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-27 годы, согласно которому в следующем году правительство увеличит расходы по статье "национальная оборона" до нового рекорда — 13,49 трлн рублей.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовых актов.

По сравнению с текущим годом (10,8 трлн рублей) военный бюджет государства-агрессора увеличен на 25%, а по отношению к 2023 году (6,8 трлн) расходы на войну возрастут вдвое.

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Если же сравнивать с довоенным 2021 годом, то Россия будет тратить на армию и силовиков в четыре раза больше денег.

Военный бюджет РФ достигнет 6,2% национального ВВП – это уровень военных диктатур Африки (6,3% ВВП в Южном Судане). При этом практически каждый третий рубль в государственной казне будет израсходован по засекреченным статьям.

Статья "социальная политика", в которую включены расходы на пенсии и пособия россиянам, при этом уменьшится на 16%.

В дополнение к прямым военным расходам еще 3,459 трлн рублей правительство выделит на статью "национальная безопасность", куда зашиты бюджеты полиции, Росгвардии, Следственного комитета, спецслужб и других силовых структур. В сумме армия и силовики съедят 40% федерального бюджета, или 16,9 триллиона рублей.

Напомним, несмотря на попытки кремлевских властей затормозить рост потребительских цен, инфляция в государстве-агрессоре продолжает ускоряться. В ноябре месячная инфляция в России стала рекордной с апреля 2022 года.

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