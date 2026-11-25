Лукашенко о Путине и войне в Украине / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по отношению к Владимиру Путину, уверяя, что российский диктатор на самом деле не является агрессором и якобы испытывает уважение к украинцам.

Об этом он заявил французскому журналу Le Point.

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Лукашенко о Путине и его «уважении» к украинцам

Комментируя риторику главы Кремля об Украине, белорусский политик предположил, что резкие высказывания Путина случайны и не передают его настоящей позиции, а сам факт полномасштабного вторжения он вдруг решил сравнить с гипотетическими действиями французского лидера Эмманюэля Макрона.

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«Совершенно. А если он что-то болтнул — бросил какую-то случайную фразу, — это не отражает его подлинных, глубоких убеждений. Он уважает этот народ; он признает его. Вы можете спросить: „А как же эти территории и так далее?“ Он касается таких вещей — иногда в шутку, иногда вполне серьезно. Не стоит изображать его агрессором; в его характере нет агрессии. Вы можете возразить: „Что вы имеете в виду? Он же развязал войну!“ Ну да, развязал. Но разве Макрон не мог бы тоже развязать войну? И все же он способный и сильный президент», — говорит Лукашенко.

Кроме этого, Лукашенко возразил, что Москва якобы стремится к полной оккупации Украины или ее капитуляции. По его убеждению, в Кремле хорошо осознают, что удерживать контроль над такой территорией было бы сверхсложной задачей из-за постоянного давления со стороны НАТО.

«Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Я никогда не слышал, чтобы Путин говорил, что Украина должна сдаться. Его позиция даже не состоит в том, чтобы захватить всю Украину. Я часто размышляю об этом так: допустим, вы захватили Украину и что дальше? Как вообще потом управлять этой территорией?»

Подводя итог этой теме, белорусский диктатор назвал полномасштабную войну «обменом ударами» и намекнул на взаимные просчеты сторон, разбор которых, по его словам, еще впереди.

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«Ошибок хватало с обеих сторон. Я не буду их сейчас разбирать — для этого еще придет время», — резюмировал Лукашенко.

Лукашенко: последние новости

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому вместе полететь на переговоры в Москву под его «гарантию безопасности» и повторил тезисы о «трех славянских народах», которые должны сами решить свою судьбу.

Президент Украины назвал такие заявления несерьезными, отметив невозможность поездки в Москву во время войны и отметив, что площадкой для переговоров может стать Киев. В то же время, Лукашенко обвинил западных партнеров Киева в затягивании войны и пригрозил, что текущий год является для Украины «последним шансом» на мирное урегулирование.

Параллельно с миротворческой риторикой в Беларуси идет подготовка к войне: диктатор анонсировал масштабные проверки боеготовности армии с мобилизационными мероприятиями и посетил Обуз-Лесновский полигон, где проверяют артиллерийские бригады. Хотя Лукашенко уверяет, что не намерен нападать на соседей, в ЦПД при СНБО объясняют эти маневры созданием искусственной напряженности для стран ЕС.

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Кроме военных учений белорусский режим существенно наращивает расходы на силовой блок и готовит государственное управление к работе в условиях военного времени.

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