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Путин увеличил численность российской армии на десятки тысяч человек

Путин увеличил численность российской армии на десятки тысяч человек

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Указ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ. Штат вырос на 180 000 человек – до 2 389 130.

Соответствующий указ распространяют русские средства массовой пропаганды.

Согласно обновленному документу, количество российских военных составляет 1,5 млн человек. Предыдущее увеличение штатной численности ВС РФ произошло в декабре 2023 года. Тогда она составляла 2 209 130 человек, из которых – 1 320 000 военных.

Указ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Следует добавить, что к началу полномасштабного вторжения в Украину численность военных в российской армии чуть превышала миллион.

Указ Путина об увеличении численности Вооруженных Сил РФ. Фото: росСМИ / ©
Указ Путина об увеличении численности Вооруженных Сил РФ. Фото: росСМИ

Напомним, российские военные перепутали и открыли огонь по собственным подразделениям в Волчанске Харьковской области.

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