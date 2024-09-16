Путин увеличил численность российской армии на десятки тысяч человек

Указ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.
Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ. Штат вырос на 180 000 человек – до 2 389 130.
Соответствующий указ распространяют русские средства массовой пропаганды.
Согласно обновленному документу, количество российских военных составляет 1,5 млн человек. Предыдущее увеличение штатной численности ВС РФ произошло в декабре 2023 года. Тогда она составляла 2 209 130 человек, из которых – 1 320 000 военных.
Указ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.
Следует добавить, что к началу полномасштабного вторжения в Украину численность военных в российской армии чуть превышала миллион.
Напомним, российские военные перепутали и открыли огонь по собственным подразделениям в Волчанске Харьковской области.
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