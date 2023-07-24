Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.
Президент-диктатор России Владимир Путин подписал указ, повышающий предельный возраст пребывания в запасе военных. Согласно закону, предельный возраст увеличен на пять лет.
Об этом говорится в соответствующем документе, подписанном 24 июля.
Согласно документу, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается от 35 до 40 лет, второго – от 45 до 50 лет, а третьего – от 50 до 55 лет. Для старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, а для младших офицеров – до 60 лет.
Кого касаются изменения:
- солдат,
- матросов,
- сержантов,
- старшин,
- прапорщиков,
- мичманов.
Как сообщалось ранее, ВСУ за неделю уничтожили ориентировочно семь батальонов и четыре танковых рот врага.
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