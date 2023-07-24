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Путин увеличил предельный возраст военнообязанных: повлияет ли это на ситуацию на фронте

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Путин увеличил предельный возраст военнообязанных: повлияет ли это на ситуацию на фронте

Путин повысил предельный возраст военнообязанных россиян. ФОТО: AP

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

Президент-диктатор России Владимир Путин подписал указ, повышающий предельный возраст пребывания в запасе военных. Согласно закону, предельный возраст увеличен на пять лет.

Об этом говорится в соответствующем документе, подписанном 24 июля.

Согласно документу, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается от 35 до 40 лет, второго – от 45 до 50 лет, а третьего – от 50 до 55 лет. Для старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, а для младших офицеров – до 60 лет.

Кого касаются изменения:

  • солдат,
  • матросов,
  • сержантов,
  • старшин,
  • прапорщиков,
  • мичманов.
Путин подписал указ об увеличении предельного возраста для военнообязанных, ФОТО: сайт президента РФ / ©
Путин подписал указ об увеличении предельного возраста для военнообязанных, ФОТО: сайт президента РФ

Как сообщалось ранее, ВСУ за неделю уничтожили ориентировочно семь батальонов и четыре танковых рот врага.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мир отворачивается от Путина! "Друзья" российского диктатора дают заднюю.

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Дата публикации
Просмотры
6512
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