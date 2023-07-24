Путин увеличил предельный возраст военнообязанных: повлияет ли это на ситуацию на фронте

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

Президент-диктатор России Владимир Путин подписал указ, повышающий предельный возраст пребывания в запасе военных. Согласно закону, предельный возраст увеличен на пять лет.

Об этом говорится в соответствующем документе, подписанном 24 июля.

Согласно документу, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается от 35 до 40 лет, второго – от 45 до 50 лет, а третьего – от 50 до 55 лет. Для старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, а для младших офицеров – до 60 лет.

Кого касаются изменения:

солдат,

матросов,

сержантов,

старшин,

прапорщиков,

мичманов.

Путин подписал указ об увеличении предельного возраста для военнообязанных, ФОТО: сайт президента РФ

Как сообщалось ранее, ВСУ за неделю уничтожили ориентировочно семь батальонов и четыре танковых рот врага.