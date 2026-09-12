Путин увеличил ядерный арсенал до самого высокого за девять лет уровня, угрожая Западу

Путин / © Associated Press

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Страна-агрессор Россия увеличила количество развернутых ядерных боеголовок на ракетах и бомбардировщиках на 78 единиц — до 1796. Это самый высокий показатель за последние девять лет, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Об этом пишет The Daily Mail.

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Диктатор Владимир Путин наращивает этот показатель каждый год с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В противоположность этому США не увеличивали свой арсенал, а Великобритания и Франция оставили развернутыми 170 и 280 боеголовок соответственно.

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Параллельно с ядерным развертыванием глава Кремля выдвинул новые угрозы в адрес западных стран во время саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Сейчас они [Запад] говорят о том, что рассматривают возможность ввода войск на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — говорит он.

Несмотря на это, Путин пытается отрицать намерение атаковать страны Европы, утверждая, что у РФ «нет оснований для конфликта с Европой». Однако его заявления противоречат риторике заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который угрожал превратить Литву в «выжженную землю» и стереть ее с «карты мира» в случае размещения там ядерного оружия, заявив, что 5-я статья НАТО в таком случае не сработает из-за риска глобальной катастрофы.

Массированные обстрелы и реальные потери РФ

Пока Кремль прибегает к ядерному шантажу, российская армия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины:

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Одесса: в результате удара крылатой ракетой по жилой многоэтажке ранены 16 человек, среди которых пятимесячный младенец.

Кривой Рог: баллистический удар привел к гибели одного человека, еще один считается пропавшим без вести.

Запорожье: из-за атак оккупантов погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина.

В ответ Силы обороны Украины применили беспилотники для атак на военные объекты в РФ. В частности, в Таганроге под удар попал авиазавод, обслуживающий самолеты самолетов ДРЛО А-50, а в Тольятти Самарской области был поражен химический завод «КуйбышевАзот».

На фоне этих событий начальник штаба обороны Великобритании сэр Ричард Найтон обнародовал данные по бессмысленным потерям армии РФ. По данным британской разведки, потери Путина в войне уже достигли полумиллиона человек убитыми (что превышает общие потери Великобритании за шесть лет Второй мировой войны), а еще один миллион российских военных получили ранения.

Напомним, в Кремле снова прибегли к ядерным угрозам. Там заявили, что в случае размещения ядерного оружия в Литве страна окажется под прицелом армии РФ

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