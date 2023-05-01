Путин уволил ряд генералов, руководивших оккупационными войсками в Украине: что это значит

Российский диктатор Владимир Путин из-за провалов на фронте недавно уволил или отправил в отставку ряд генералов, руководивших оккупационными войсками в Украине. Эти перестановки проведены, чтобы испугать новоназначенных людей.

Такое мнение сегодня, 30 апреля, в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран войны России против Украины Алексей Гетьман.

"Дело в том, что в России в армии принято так: они отдают распоряжения, приказы, которые практически невозможно выполнить. И, конечно, исполнители упираются лбом в стену, ничего не могут сделать, и приказ не выполняют. Но вместо того, чтобы сесть., как это есть в нормальных цивилизованных странах, в Украине в частности, проанализировать причины неудач, они просто меняют исполнителей, обвиняя исполнителя в том, что именно по его вине не был исполнен очень хороший приказ, очень хорошее распоряжение , и поэтому поставим нового. старым очень жесткие могут быть действия. Но если он еще как-то нужен, его могут перевести на другую какую-то должность, а затем вернуть, даже подняться по служебной лестнице. А могут там чуть ли не в тюрьму или под расстрел, что у них тоже практикуется", – объяснил он.

Именно поэтому новоназначенные командующие ВС РФ пытаются показать себя с наилучшей стороны и им все равно, сколько своих или чужих людей нужно положить ради приказа.

"Тот новый, который придет, он уже понимает, что его ждет судьба предшественника, если он чего-то не выполнит, поэтому будет выполнять приказ, несмотря на количество людей, которых он будет класть, на количество техники. Ему задача. Неважно, сколько погибнет, захватить там какой-то уездный город N, и он все силы будет туда. И выполнил — все, молодец", — подчеркнул эксперт.

Российская армия не готова к контрнаступлению ВСУ

Как показали последние три дня, армия России не готова к контрнаступлению Украины. Как пишет CNN, на то, что РФ не готова к атаке ВСУ, указывает, во-первых, увольнение замминистра Минобороны РФ из логистической части Михаила Мизинцева. Во-вторых, нехватка боеприпасов. В-третьих, внутренних же раздоров и разобщенности в российском военном руководстве становится все больше.

По данным британской разведки, Россия построила мощные укрепления в ожидании украинского контрнаступления. В частности, РФ укрепила северную границу оккупированного Крыма с помощью многоуровневой оборонительной полосы у села Медведевка. Кроме того, оккупационная армия выкопала сотни миль траншей в Белгородской и Курской областях.

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