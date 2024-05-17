Путин уволил Шойгу: разведка Британии оценила, изменится ли ход войны

Разведка Великобритании оценила перестановки в Министерстве обороны России – увольнение министра Сергея Шойгу и назначение Андрея Белоусова.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

В ведомстве напомнили, что Белоусов – экономист без армейского бэкграунда. До назначения на должность министра обороны он был первым вице-премьер-министром, а до этого работал помощником президента РФ по экономическим вопросам.

Британская разведка считает, что Белоусова назначили в Минобороны РФ для обеспечения большей эффективности оборонных расходов и более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями вооруженных сил РФ.

"Это может оказаться очень сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском Министерстве обороны и Вооруженных силах", — говорится в отчете.

Смена министра обороны РФ вряд ли окажет значительное немедленное влияние на ход российской войны в Украине, отмечают в разведке Британии.

"Поскольку Путин также объявил, что не будет изменений в назначении высшего руководства Генерального штаба, нынешний российский подход к войне, вероятно, будет продолжаться", — говорится в отчете.

Напомним, 12 мая президент-диктатор РФ Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ. Он станет секретарем Совбеза РФ.

Читайте также: