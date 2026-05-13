Путин уже 10 раз вытаскивает "Сармат" на дежурство "в ближайшее время": эксперты объяснили зачем

Пуск РС-28 "Сармат", 12 апреля 2026 года / © скриншот с видео

Минобороны РФ объявило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования РС-28 «Сармат «. Ее пуск был осуществлен по полигону Кура на Камчатке и объявлен успешным.

Также был показан пуск самой ракеты с выходом из шахты после минометного старта, а также запуск двигателей первой ступени, передает Defense Express.

Напомним, что в прошлый раз, 21 сентября 2024 года, «Сармат» взорвался в шахте, то есть речь идет о возобновлении испытаний ракеты, которая создается с 2011 года. До этого единственный известный успешный пуск был осуществлен 20 апреля 2022 года.

Также это испытание снова дало повод главарю рашистов Путину заявить: «в конце текущего года „Сармат“ действительно станет на боевое дежурство». Уточнение о «действительно» связано с тем, что «Сармат» в РФ ставят на боевое дежурство уже далеко не впервые.

Defense Express уже перечислял основные заявления Путина и его приспешников, объявляющих о принятии «Сармата» на вооружение с 2021 года. Это было сразу после того, как 29 октября 2025 года, когда российский диктатор заявил, что РС-28 «Сармат» должен «вскоре встать на боевое дежурство».

Но теперь российское оппозиционное издание Astra насчитало в общей сложности 10 таких заявлений с 2021 года, в среднем по два в год, в которых первоначальный срок постановки на дежурство в 2022 году постоянно переносился.

В то же время реальная постановка на дежурство межконтинентальной ракеты с ядерными зарядами во времена СССР проходила только после ряда успешных пусков. В то же время в РФ пытаются этот процесс ускорить из-за того, что гарантийный срок эксплуатации Р-36М2 «Воевода» давно истек. А эти тяжелые МБР, которых на бумаге насчитывается 46 единиц, отвечают за доставку 460 зарядов. Это примерно 39% от общего количества в 1181 ядерной боеголовке на стратегических ракетах наземного базирования.

Также добавляем сообщение Astra:

Ранее мы писали о том, что, по данным аналитиков ISW, ядерный шантаж «Сарматом» стал для Кремля единственным способом отвлечь внимание от унизительной просьбы о «тишине» на 9 мая и масштабных территориальных потерь на фронте.

