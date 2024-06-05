Путин уже 5 лет носит бронежилет: в ГУР рассказали о мерах безопасности главы Кремля

Путин так опасается, что использует своих двойников даже на официальных мероприятиях.

Глава Кремля Владимир Путин последние 5 лет ради собственной безопасности носит бронежилет.

Об этом АрмияInform сообщил пресс-секретарь ГУР МОУ капитан Андрей Юсов.

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"Человек, похожий на путина, регулярно его использует, по крайней мере, последние 5 лет", — заявил он.

Отметим, что 4 июня 2024 г. в информационном пространстве появилась информация, что Путин, по рекомендации своей службы безопасности, начал носить под одеждой бронежилеты на публичные мероприятия на открытом воздухе.

Юсов также добавил, что Путин использует своих двойников даже на официальных мерах.

Напомним, накануне The Moscow Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщил, что Путин начал одевать бронежилет на публичные мероприятия.

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