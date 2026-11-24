Марк Рютте / © Associated Press

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Создание единых европейских вооруженных сил параллельно с армиями стран ЕС и структурами НАТО может привести к задержкам в координации и принятии решений в случае российского нападения. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что такая модель способна усложнить оборону Европы.

Об этом он заявил, выступая на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

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Рютте подчеркнул, что не возражает против самой идеи создания общих европейских вооруженных сил. Однако, по его мнению, в случае реализации такого замысла, они должны заменить национальные армии государств Евросоюза, а не существовать параллельно с ними.

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«Моя позиция всегда заключалась в том, что если существуют европейские вооруженные силы, то не может быть и национальных вооруженных сил. США обладают едиными вооруженными силами. Не существует отдельной армии или флота для штата Нью-Йорк или для штата Калифорния. Это единственные встроенные вооруженные силы. Если Европа сможет это реализовать, прекрасно», — пояснил генсек НАТО.

В то же время, он выразил сомнение, что европейские страны смогут в ближайшее время перейти к такой модели.

В качестве аргумента Рютте привел гипотетический сценарий российского вторжения в Европу. По его словам, существование нескольких параллельных военных структур может повлечь за собой споры о распределении задач и ответственности. На согласование действий, по оценке генсека, могут уйти две-три недели.

«Так как тогда, если Путин нападет, нам сначала понадобится две-три недели, чтобы договориться, кто что будет делать, и к тому времени он, вероятно, уже окажется в Роттердаме, прежде чем мы примем решение», — заявил Рютте.

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Глава Североатлантического союза предостерег от модели, при которой национальные армии государств Европы уже взаимодействуют в рамках НАТО, но в то же время создается еще одна масштабная военная структура с отдельными механизмами координации. По его мнению, это может не усилить, а усложнить совместную оборону.

Ранее сообщалось, что Рютте назвал «неприемлемым» требование Кремля отвести войска Альянса к границам 1997 года, отметив, что внутри блока никто не поддерживает эту идею.

Мы ранее информировали, что система противовоздушной обороны Европы недостаточно подготовлена ​​к возможной войне с Россией.

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