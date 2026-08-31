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Путин уже четвертый раз за время войны расширил свою охрану: что происходит в ФСО
Путин подписал указ о новом расширении центрального аппарата ФСО, отвечающего за охрану высшего руководства России. Число руководителей службы возрастет с 785 до 812 человек.
Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении численности руководящего состава центрального аппарата Федеральной службы охраны России. Это уже четвертое расширение с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на соответствующий указ.
Согласно документу, предельную численность руководителей центрального аппарата ФСО увеличили с 785 до 812 человек.
Предыдущее расширение произошло 1 января 2025 — тогда численность увеличили до 785 человек. До этого штат руководящего аппарата вырос 1 января 2024 — до 775 человек, а в конце 2022 — с 725 до 760 человек.
Как отмечает издание, до начала полномасштабной войны центральный аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет.
Федеральная служба охраны – закрытая российская силовая структура, отвечающая за безопасность высшего руководства государства, в том числе президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, глав высших судов и генерального прокурора.
В структуру ФСО также входят подразделения личной охраны Путина, сопровождающие его во время поездок и обеспечивающие безопасность на охраняемых объектах и в резиденциях.
Напомним, США готовят новые санкции против России. В Конгрессе считают, что сейчас происходит критический момент Путина.