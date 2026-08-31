Путин уже четвертый раз за время войны расширил свою охрану: что происходит в ФСО

Владимир Путин / © Associated Press

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Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении численности руководящего состава центрального аппарата Федеральной службы охраны России. Это уже четвертое расширение с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на соответствующий указ.

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Согласно документу, предельную численность руководителей центрального аппарата ФСО увеличили с 785 до 812 человек.

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Предыдущее расширение произошло 1 января 2025 — тогда численность увеличили до 785 человек. До этого штат руководящего аппарата вырос 1 января 2024 — до 775 человек, а в конце 2022 — с 725 до 760 человек.

Как отмечает издание, до начала полномасштабной войны центральный аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет.

Федеральная служба охраны – закрытая российская силовая структура, отвечающая за безопасность высшего руководства государства, в том числе президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, глав высших судов и генерального прокурора.

В структуру ФСО также входят подразделения личной охраны Путина, сопровождающие его во время поездок и обеспечивающие безопасность на охраняемых объектах и в резиденциях.

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Напомним, США готовят новые санкции против России. В Конгрессе считают, что сейчас происходит критический момент Путина.

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