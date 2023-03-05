"Путин уже для России не царь": Подоляк рассказал, почему диктатор теряет контроль

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что количество растущих конфликтов, инцидентов и взрывов в России свидетельствует о потере контроля внутри страны.

Об этом представитель ОП сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, на территории страны-агрессорки происходит абсолютная потеря контроля над обычными элементами безопасности как таковой. Подоляк также отмечает: такие события говорят о том, что президент-диктатор РФ Владимир Путин теряет контроль, ведь происходит десакрализация его оскорбления.

"Все это говорит о том, что, во-первых, происходит десакрализация образа Путина. То есть он уже для России не царь, гарантирующий им бесконечно величие. Во-вторых, наличие множественности конфликтов в ближайшем окружении. Все, конечно, знают о конфликте Пригожина (владелец ППК "Вагнера" — Ред.) с классическим генералитетом и об очень многих на разных уровнях. Они только нарастают, усиливаются, потому что Путин перестал быть для этих российских элит гарантом их неприкосновенности на Западе, неприкосновенности их имущества", — говорит. Подоляк.

Напомним, политтехнолог, писатель и публицист Михаил Шейтельман считает, что власть в России будет захвачена силой и без согласия Запада. По мнению эксперта, для Запада Ходорковский, Каспаров и Навальный – это тройка, которую признают оппозицией как альтернативу властям.

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