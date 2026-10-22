Путин уже готовит удар по Британии?: российские суда заметили у стратегических объектов НАТО

Владимир Путин / © РИА Новости

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Россия может использовать рыболовные траулеры (промышленное судно — ред.) для слежения за стратегически важными подводными кабелями Великобритании. Журналисты обнаружили сотни случаев подозрительной активности российских судов вблизи коммуникаций, от которых зависит работа британских банков, больниц и транспортной системы.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственное расследование и источники в НАТО.

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Издание проанализировало данные о судоходстве за последние четыре года и выявило более 500 случаев, когда российские рыболовные суда задерживались непосредственно над важными подводными кабелями, соединяющими Великобританию с Европой и США. Остальные траулеры на протяжении многих километров двигались вдоль маршрутов прокладки этих коммуникаций.

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Наибольшую активность зафиксировали севернее Шотландии. Там российские суда провели 337 часов над трансатлантическим телекоммуникационным кабелем Atlantic Crossing-1.

В НАТО подтвердили, что отслеживают деятельность российских гражданских судов вблизи британских вод. По словам источника, некоторые из них вообще не демонстрируют признаков рыбалки.

«Мы прекрасно знаем, чем занимаются российские гражданские рыболовные суда и где они находятся. На некоторых из этих кораблей никогда не видели ни одной рыбы на палубе», — рассказал собеседник The Telegraph.

Британские чиновники также подтвердили, что Москва использует коммерческие посредники для создания угроз подводной инфраструктуре.

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Чем опасна активность российских судов

По оценкам экспертов, Россия может собирать информацию о точном расположении кабелей на морском дне, чтобы использовать ее для возможных диверсий в будущем. Для целенаправленного повреждения таких коммуникаций нужно знать их координаты.

Масштаб угрозы значителен: от трансатлантических кабелей, передающих данные между Британией и США, зависит около 65 млрд фунтов стерлингов британской экономической активности. Через глобальную подводную инфраструктуру каждый день проходят финансовые операции на триллионы долларов. Кроме того, в мире проложено около 20 тысяч миль подводных трубопроводов для транспортировки нефти и газа.

В случае масштабной атаки повреждения нескольких кабелей одновременно, например, в Балтийском море и Северной Атлантике, могло бы существенно нарушить связь в Европе. При таком сценарии операторам было бы сложнее перенаправлять интернет-трафик по альтернативным маршрутам.

Беспокойство усилилось после ряда инцидентов с подводными коммуникациями. В частности, 25 декабря 2024 года связывающий с российским теневым флотом танкер Eagle S оказался в центре расследования повреждения интернет-кабеля между Финляндией и странами Балтии. Его якорь также связывали с повреждением еще четырех подводных линий.

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Кроме того, по сообщениям британских СМИ, весной 2026 года военные Великобритании обнаружили российские подлодки вблизи архипелага Шпицберген. Речь шла о вероятной секретной операции российского управления глубоководных исследований ГУГИ по испытанию технологий, способных выводить из строя подводные кабели.

На фоне этих инцидентов западные исследования опасаются, что Кремль расширяет диверсионную деятельность в Европе и готовит инструменты давления на страны НАТО.

В то же время, еще в июле 2022 года Владимир Путин утвердил морскую доктрину РФ, которая предусматривает повышение мобилизационного потенциала рыболовных и специальных судов.

При этом, как отмечает The Telegraph, международное законодательство само по себе не запрещает российским судам изучить подводные кабели в международных водах. Поэтому подозрительная активность траулеров не является прямым доказательством подготовки диверсий, хотя и вызывает беспокойство западных военных.

Угроза войны между Россией и НАТО: последние новости

Ранее в Великобритании предупреждали о самом высоком за несколько десятилетий риске втягивания страны в военный конфликт. Как сообщало Metro, британский чиновник назвал Россию и Владимира Путина главной угрозой для государства, отметив, что Кремль постоянно испытывает оборону Британии и НАТО.

По его словам, для сдерживания России необходимо наращивать военные расходы, поскольку сохранение оборонного бюджета на прежнем уровне уже недостаточно. В то же время британцев призвали иметь дома базовые запасы воды, наличных денег и других необходимых вещей, но не поддаваться панике.

На этом фоне Москва усилила угрозы Лондону из-за поддержки Украины. В российском МИД заявили, что сочтут «законными целями» британские военные объекты на украинской территории, если их будут использовать для ударов по РФ. Кремль также пригрозил «ответными действиями», перекладывая ответственность за возможную эскалацию на Великобританию.

Кроме того, Россия начала восстанавливать запасы бронетехники на военных базах, опустевших в первые годы полномасштабной войны. По данным Радио Свобода, OSINT-аналитики заметили на спутниковых снимках новые и отремонтированные танки, БМП и бронетранспортеры. Один из объектов с новыми танками расположен примерно в 500 км от границ НАТО.

В частности, аналитик Jonpy зафиксировал пополнение 349 Центральной базы хранения танков в Алтайском крае. После предварительных поставок в 78 танков и более 100 БМП там, вероятно, появилось еще несколько сотен машин. Среди них могут быть восстановлены Т-72Б3М и БМП-2, однако точное количество и типы техники из-за качества снимков установить сложно.

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