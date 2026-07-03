Путин уже планирует нападение на Польшу, чтобы испытать НАТО — The Telegraph

В Польше готовятся к провокациям со стороны РФ / © Associated Press

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США предупредили, что Россия планирует провокацию на территории Польши. Это могут быть удары ракетами, дронами или пересечение границы российскими солдатами.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие президенту Польши Каролю Навроцкому.

Как отмечает медиа, провокацию могут начать уже через несколько месяцев.

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«Сценарии провокаций могут включать атаку дронов на объекты критической инфраструктуры, такие как электростанции или имитацию воздушных ударов, что заставит Польшу задействовать свои системы противовоздушной обороны. Чиновники также не исключают небольшое наземное вторжение военных РФ или Беларуси в приграничные регионы», — говорится в публикации.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО — что известно

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России. Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров по НАТО о потенциальной российской агрессии. Все из-за недавних кибератак, дезинформационных кампаний и нарушения их воздушного пространства российскими истребителями и беспилотниками.

Хотя Россия и отрицает какие-либо намерения нападения на НАТО, эти три страны, которые в прошлом были аннексированы Москвой, удвоили свои расходы на оборону после полномасштабного вторжения в Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что, хотя сегодня у Москвы нет ресурсов для полномасштабной войны против Европы, нельзя исключать, что к 2028 году они могут появиться. Это станет возможным, если в России будет проведена мобилизация.

Аналитики отмечают, что в последние годы Россия принимала участие в различных открытых и скрытых атаках на государства НАТО, среди которых диверсионные миссии, радиоэлектронные помехи, глушение GPS-сигналов и поджоги.

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