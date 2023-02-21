Путин уже потерял силу, а украинцы будут воевать за свою землю – Байден в Варшаве

Байден подчеркнул, что "демократия есть, была и будет навсегда".

Американский президент Джо Байден в Варшаве заявил, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший жестокую войну в Украине, уже потерял свои силы.

Об этом лидер США сказал во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.

"Путин потерял свою силу, а украинцы будут дальше воевать за свою землю. Демократия есть, была и будет навсегда. Поэтому мы говорим о мире. Это то, что я вчера (20 февраля – ред.) хотел передать украинцам. И президент Зеленский сказал, что наша борьба сегодня будет означать, как будут жить наши дети и внуки", — сказал глава Америки.

Напомним, президент США Джо Байден в Польше 21 февраля встретился со своим коллегой Анджеем Дудой, а завтра лидер США встретится в Варшаве с лидерами "Бухарестской девятки".

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.