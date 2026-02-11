Владимир Путин / © Associated Press

Российская Федерация смогла выдержать длительные боевые действия против Украины исключительно благодаря масштабной поддержке КНР.

Такое мнение высказал бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур в интервью Clash Report.

Роль Китая в войне

По словам экс-чиновника, Пекин оказывает Москве значительно более весомую поддержку, чем Тегеран или Пхеньян, хотя именно последние чаще фигурируют в сообщениях СМИ из-за поставок оружия и живой силы.

«Я абсолютно уверен, что Путин бы уже проиграл, если бы не поддержка Китая, которую он получил. Так что в заголовки газет часто попадает то, что северокорейцы предоставили ему примерно 12 тыс. военнослужащих для битвы под Курском, или о том, что иранцы предоставили ему технологию беспилотников», — заявил Ричард Мур.

Критические потери армии РФ

Бывший глава разведки также привел данные об интенсивности потерь российской армии. В частности, он отметил, что уровень смертности среди оккупантов в конце 2025 года достиг исторических максимумов, которые трудно компенсировать даже при мобилизации. По оценке Мура, только за декабрь 2025 года погибло около 30 000 российских военных.

«Это столько же, сколько они потеряли за десятилетнюю кампанию в Афганистане. Потери ужасающие, и даже россиянам будет трудно компенсировать этот уровень потерь», — подытожил бывший глава МИ6.

Эксперт резюмировал, что, несмотря на публичный акцент на помощи от Ирана и Северной Кореи, именно китайский ресурс является ключевым фактором, позволяющим Кремлю продолжать военную агрессию против Украины.

Напомним, как ранее заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Запад имел ложные ожидания по поводу боеспособности российских оккупационных войск.

Кроме того, как отметили в Минобороны Великобритании, Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными.

Ранее мы писали, что Китай снабжает России токарными станками, микрочипами и другими технологиями для производства гиперзвуковых ракет «Орешник», способных нести ядерные боеголовки.

Также министр обороны Китая Дун Цзюнь на видеоконференции с россиянином Андреем Белоусовым заявил, что Пекин и Москва должны «совместно укреплять свой потенциал для противодействия различным рискам и вызовам и объединиться, чтобы внести положительный вклад в глобальную безопасность и стабильность».