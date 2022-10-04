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Путин уже сегодня собирается "узаконить" своей подписью захват украинских территорий

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Путин уже сегодня собирается "узаконить" своей подписью захват украинских территорий

Президент РФ 4 октября намерен подписать "закон" о захвате и попытке аннексии украинских территорий.

По всей вероятности, 4 октября российский диктатор Владимир Путин "узаконит" своей подписью захват Луганщины и Донетчины, а также частей Херсонской и Запорожской областей.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Ранее соответствующее решение было принято в Совете Федерации РФ. Завершить процедуру попытки аннексии Кремль планирует путем внесения поправок в Конституцию России на основании указа Путина. Об этом стало известно по словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Позже появилась информация о том, что члены Совета Федерации РФ одобрили соответствующий федеральный конституционный закон.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.

Позже стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес законопроект по аннексии временно оккупированных территорий Украины. В документе заявлено, что все граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территории оккупированных регионов на день аннексии, "признаются" гражданами РФ.

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