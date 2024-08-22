Путин в Беслане: диктатор показательно упал на колени, а затем заговорил о Курске

Путин снова хочет внимания – теперь стал играть на крови детей открыто. Если вы не можете понять, о какой именно истории речь, то вспомните одну из самых кровавых трагедий в Беслане. Тогда сотни детей погибли от рук террористов, именно такая версия у Путина, хотя говорят, что приказ расстрелять школу отдал именно он. И вдруг – впервые за 16 лет – Путин поехал к памятнику в Беслане и упал на колени перед камерами.

Что это был за жест, зачем Путин сыграл на публику и как это связано с Курщиной – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Трагедия в Беслане и цинизм Путина

1 сентября 2004 года все идут на торжественную школьную линейку, чтобы уже через несколько часов сесть за парты. Этот день в России превратился в масштабную трагедию с сотнями убитых детей. Теракт в Беслане – это преступление, которое так и не было расследовано, потому что? Потому что Путин так приказал, ведь против самого себя дело не откроешь, хотя это была одна из величайших трагедий в истории РФ. Напомним, что тогда в заложниках оказались сотни детей-учеников этой школы, а также их родные и друзья, пришедшие вместе с ними в день начала учебного года на праздничную церемонию. Уже с первых часов российские власти в своем стиле стали врать о количестве заложников, умаляя ее в разы.

Кризис разрешился 3 сентября, но это "решение" стало самым трагическим эпизодом всей трехдневной эпопеи. Если в течение первых двух дней жертв было единицы, то 3 сентября в течение часа в результате начатого силами специального назначения штурма школы при поддержке тяжелой техники, в том числе танковых орудий, огнеметов и гранатометов, погибли несколько сотен человек, преимущественно детей. Большинство людей пострадало именно из-за применения оружия массового поражения и пожара в школе, вспыхнувшей в результате его применения.

Однако официальное расследование полностью проигнорировало вопрос об ответственности российских федеральных властей и так называемого штаба по освобождению заложников за тяжелые последствия этого "освобождения". Только по официальной версии российского правительства, 334 заложника, а в основном это дети, погибли, они просто сгорели заживо. Все эти годы от российских властей была тишина, на протесты матерей, конечно, никто не считался, а Путин будто бы забыл о существовании Беслана.

И вот впервые за 16 лет кремлевский диктатор внезапно приехал в Беслан и упал на колени у памятника жертвам этой трагедии. Да, вам не послышалось Путин упал на колени у памятника погибшим по его вине в том числе.

Детей можно было спасти

Путин занимает правильно позу, да держать. Но если у кого-то промелькнуло мнение, что диктатор так внезапно покаялся в грехах или еще что-то, то нет, все это хорошо спланированная игра на камеры, да, на крови детей и выдуманная путинским окружением. Вы просто представьте, какой цинизм и абсурд! В частности, об этом в интервью TSN.ua заявила и российская политическая аналитика Ольга Курносова. Она, кстати, напомнила, что детей можно было спасти.

Детей убили, а матерей судили

Интересно, что после теракта Путин посещал Беслан только один раз – в 2008 году, занимая должность премьер-министра, он побывал в городе за месяц до пятой годовщины захвата заложников. Кроме этого, российский диктатор на камеру пообщался с “матерями Беслана”, будь то матери погибших или снова послушные актеры – вопрос, ведь несколько лет назад в РФ завершился суд над женщинами, устроившими акцию протеста в годовщину теракта в школе №1 в Беслане. Пять потерявших в теракте своих близких женщин организовали акцию с футболками, на которых были обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина, тогда двум женщинам назначили штраф по 20 тысяч рублей, трем женщинам были назначены общественные работы по 20 часов. Тогда же в Беслане напали и на журналистов, снимавших протест "матерей Беслана" 1 сентября. Поэтому за столом – явно не они.

Если послушать то, что наговорил Путин, становится ясно, что речь о совести не идет и в помине.

Абсурдные заявления российского диктатора

"У этих людей нет ни марали, ни нравственности". Серьезно? Путин о себе так не стесняется говорить? И к слову, вся "показуха" сделана не просто так, и не из-за приближающейся годовщины и совесть не проснулась. Все это имеет прямую параллель с событиями в Курщине. В свое время трагедия в Беслане значительно снизила рейтинги кремлевскому вождю. Сейчас Путин точно так же пытается спасти пятую точку, горящую из-за событий в Курской области. Об этом заявили и в Институте изучения войны. В частности, эксперты отмечают, что кремлевский лидер посетил место осады Бесланской школы в 2004 году и пытался увязать российский "контртеррористический" ответ на украинскую операцию в Курской области с "успешной" российской контртеррористической операцией в начале 2000-х годов.

Плюс ко всему, диктатор подчеркнул, что Россия сейчас борется с террористами в Курской области и Украине, так же как с террористами в Беслане в 2004 году. Утверждал, что РФ выйдет также победителем против Украины. И ни слова о том, что российский ответ на террористическую атаку 2004 года был задокументирован неэффективным и опасным, а еще были все шансы предотвратить кровавую трагедию.

В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что местные российские власти знали о теракте 2004 года заранее, но не усилили меры безопасности и не предупредили общественность. Также суд заявил, что в реакции российских спецслужб не хватало формального руководства и правил борьбы с террористами, что привело к нескоординированным действиям, которые поставили под угрозу заложников. Но как и тогда, так и сейчас, Путин просто продолжает врать и готов жертвовать своим народом, лишь бы достичь своих заоблачных фантазий. И Курщиной, если нужно, Путин пожертвует, и срочниками, и россиянами, живущими на той территории, потому что кроме украинской Донетчины ничего не видит.

Это чудовище убивает детей, взрослых, воюет с гражданскими и обстреливает критическую инфраструктуру, раскаяние в этом случае вряд ли когда-нибудь наступит.

Ранее мы писали о том, что власти России умышленно врали о случившемся в школе города Беслан, а Маргарита Симоньян мастерски выполняла все их указания.

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