Путин в интервью пропагандисту Карлсону заявил, что поляки "заставили" Гитлера напасть на них (видео)

Лидер РФ в очередной раз поразил своей шизофренией.

Владимир Путин заявил, что поляки заставили Гитлера напасть на них в 1939 году. Конечно, он же так уговаривал их отдать Польшу. И ему, уверен глава РФ, ничего больше не оставалось, кроме как начать Вторую мировую войну.

Об этом он сказал в интервью ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Путин заявил, что поляки "заставили" Гитлера напасть на них

Напомним, скандально известный бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон приехал в Москву и заявил, что примет интервью у российского диктатора Владимира Путина.

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