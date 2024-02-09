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Путин в интервью пропагандисту Карлсону заявил, что поляки "заставили" Гитлера напасть на них (видео)

Путин в интервью пропагандисту Карлсону заявил, что поляки "заставили" Гитлера напасть на них (видео)

Путин в интервью пропагандисту Карлсону заявил, что поляки "заставили" Гитлера напасть на них (видео)

Президент Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону/Скриншот

Лидер РФ в очередной раз поразил своей шизофренией.

Владимир Путин заявил, что поляки заставили Гитлера напасть на них в 1939 году. Конечно, он же так уговаривал их отдать Польшу. И ему, уверен глава РФ, ничего больше не оставалось, кроме как начать Вторую мировую войну.

Об этом он сказал в интервью ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Путин заявил, что поляки "заставили" Гитлера напасть на них

Путин заявил, что поляки "заставили" Гитлера напасть на них

Напомним, скандально известный бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон приехал в Москву и заявил, что примет интервью у российского диктатора Владимира Путина.

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