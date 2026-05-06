Путин в истерике из-за парада, а пропагандисты "бунтуют": в Кремле начался хаос перед 9 мая

Кремлевский дикатор Владимир Путин

Нарастание угрозы от украинских атак и внутренняя напряженность в Кремле заставили российское руководство прибегнуть к чрезвычайным мерам безопасности накануне майских праздников. Пока Москва готовится к параду в условиях тотального контроля и паники, президент России Владимир Путин окончательно изолировался от собственного окружения в подземных бункерах.

Путин перебрался в бункер и установил жесткий контроль персонала

С марта 2026 года президент России Владимир Путин находится в изоляции из-за панического страха покушения на свою жизнь и внутреннего заговора против него в Кремле. Федеральная служба охраны (ФСО) радикально усилила меры безопасности: диктатор фактически переехал в подземные бункеры, отказавшись от привычных резиденций, а пропаганда создает иллюзию его активности с помощью заранее записанных видео.

Сотрудникам, которые непосредственно работают с диктатором, запретили пользоваться смартфонами и общественным транспортом, установив тотальную слежку даже в домах обслуживающего персонала. Параноидальные настроения Кремля подпитываются подозрениями в отношении секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, которого считают потенциальным организатором возможного мятежа.

Арест приближенного соратника Шойгу Руслана Цаликова окончательно разрушил гарантии безопасности для элит, что лишь обострило конфликт внутри российской верхушки и увеличило риск силового противостояния.

В свою очередь американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что обнаружил подтверждение усиления мер безопасности в отношении Путина и высокопоставленных чиновников РФ.

«Во время войны было совершено множество убийств и покушений на российских чиновников, некоторые из которых приписываются Украине, что может заставить Путина беспокоиться о своей безопасности и безопасности других высокопоставленных лиц», — говорится в сводке аналитиков.

Усиление паранойи кремлевского диктатора также вызвано регулярными атаками украинских дронов и убийством генерала Фанила Сарварова, чей автомобиль взорвали в декабре.

Ситуация с безопасностью заставила Кремль изменить правила работы ФСО, чтобы усилить охрану не только самого Путина, но и десяти ключевых генералов.

Представитель диктатора Дмитрий Песков официально признал введение дополнительных мер, оправдывая их террористическими угрозами. Кроме стягивания зенитных комплексов, в столице России начали регулярно выключать интернет, пытаясь таким образом защитить важные объекты от новых ударов беспилотников.

В Кремле хаос перед парадом на 9 мая

В Госдуме РФ снова прибегли к угрозам в адрес Украины, цинично заявив о подготовке «провокаций» во время парада на Красной площади 9 мая. Депутат Андрей Колесник обвинил украинское руководство в планах сорвать торжества и пригрозил «кратным» ответом в случае любых инцидентов.

Кроме того, в Москве перед парадом на 9 мая власти усилили меры безопасности: на въездах в столицу установили блокпосты с вооруженными силовиками.

У Кремлевской набережной, непосредственно на Большом Каменном мосту, развернули бронетехнику с пулеметными расчетами. В то же время на башнях и стенах Кремля заметили позиции снайперов и дополнительное вооружение. Доступ к Красной площади сейчас полностью заблокирован.

В то же время СМИ сообщают, что парад к 81-й годовщине Дня победы в Москве в этом году может состояться без военной техники. Последний раз без техники парад проходил почти два десятилетия назад, тогда как с 2008 года она участвовала в мероприятии ежегодно.

Отдельно мобильные операторы в России предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета в Москве в период с 5 по 9 мая.

Готовит ли Украина «сюрприз» для Кремля на 9 мая

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что попадание беспилотника в многоэтажку в самом центре Москвы разрушает иллюзию безопасности, которую пропаганда РФ годами создавала для жителей мегаполисов.

По словам эксперта, на фоне подготовки к параду 9 мая кремлевская верхушка демонстрирует настоящую панику. Об этом свидетельствует тот факт, что Путин, несмотря на свою воинственную риторику, уже неоднократно пытался через иностранных лидеров договориться о «периоде тишины» на время проведения своих торжественных мероприятий.

Сейчас Москва надеется на влияние Дональда Трампа, пытаясь через него сдержать украинские атаки. Однако ситуация изменилась: если раньше ядерный шантаж и давление на союзников Украины срабатывали, то сейчас Киев активно ищет способы нанести удары непосредственно по российской столице во время празднований.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что Украина должна действовать последовательно: соблюдая международные нормы, воздержаться от обстрелов 8 мая, в День примирения, но 9 мая применить все имеющиеся ресурсы для ударов по врагу.

«Учитывая важность Дня примирения для всего мира, должны не наносить удары 8 мая. А вот 9 мая, когда мир все отпразднует, — нанести удар всеми возможными у нас средствами. Это как один из возможных вариантов», — отметил Игорь Романенко.

Эксперт указывает на то, что до 9 мая еще есть время, чтобы еще больше усилить давление на Россию.

«Здесь надо смотреть, какой ресурс и возможности у нас есть. Пока удары существенно наносятся только ударными боевыми дронами, без привлечения ракет с более мощной боевой частью. До Москвы пока долетел только один дрон и разрушил несколько квартир в многоэтажке», — подчеркнул генерал-лейтенант.

В то же время он отмечает, что укрепление противовоздушной обороны вокруг Москвы и Санкт-Петербурга заставило оккупантов обнажить другие участки фронта и тыла. Это открывает новые возможности для поражения стратегических объектов, в частности Керченского моста или нефтяных терминалов.

Эксперт отмечает, что только постоянное и болезненное давление заставит российское общество и элиты осознать реальную цену войны.

Что стоит за угрозами РФ

Угрозы Российской Федерации отомстить Украине за якобы удары по Москве во время парада свидетельствуют о том, что Путин не уверен в надежности ПВО собственной столицы. Об этом сообщает Институт изучения войны, анализируя последние заявления российского Минобороны.

Российская сторона цинично объявила об «одностороннем перемирии» на 8-9 мая, одновременно обвинив Владимира Зеленского в планировании атак на Красную площадь. Аналитики отмечают, что никаких доказательств таких угроз со стороны украинского президента нет.

Российская пропаганда просто перекрутила слова Зеленского о том, что Кремль сам боится появления дронов над Москвой, чтобы иметь повод для очередных ударов по центру Киева.

«Российские СМИ подали слова Зеленского так, будто бы он заявил, что Украина может нанести удар по параду ко Дню Победы 9 мая. Однако некоторые источники отмечают, что это является неправильным толкованием его высказывания», — говорится в отчете.

В свою очередь, аналитики ISW не обнаружили доказательств того, что Зеленский сделал заявление, которое бы соответствовало обвинениям Министерства обороны РФ.

Пропагандисты Кремля пошли на «бунт» против Путина

Перенос боевых действий непосредственно на российскую территорию заставляет Кремль идти на экстренные меры, такие как закрытие аэропортов и объявления тревог даже в глубоком тылу. Согласно данным Института изучения войны, усилия Владимира Путина сохранить иллюзию спокойной жизни терпят крах, что провоцирует волну недовольства среди радикальных сторонников войны.

Демонстративное желание провести парад 9 мая выглядит как попытка игнорировать тот факт, что украинские атаки становятся все более масштабными. Массовое приостановление работы аэропортов в 15 городах и ограничения в московских аэропортах 5 мая подтверждают серьезность ситуации.

В тот же день угрозу с воздуха впервые за четыре года признали даже в Ханты-Мансийском округе, расположенном в двух тысячах километров от линии фронта. Хотя прямых доказательств попыток ударов именно по этому региону аналитики не зафиксировали, сам факт тревоги свидетельствует о напряженности в системе ПВО.

Аналитики отмечают, что длительное противостояние истощает российское общество: значительные потери личного состава, экономические трудности и усиление цензуры становятся повседневностью. Это вызывает раздражение даже у лояльных к власти блогеров.

«Российские ультранационалистические военные блогеры, которые являются частью основной аудитории поддержки Путина, все чаще критикуют Кремль и даже самого Путина за непризнание этой реальности», — говорится в отчете ISW.

В частности, критикуют Минобороны РФ за то, что оно больше занимается «парадным пафосом», чем защитой стратегических объектов. Отсутствие тяжелой техники на нынешних торжествах также связывают со страхом перед украинскими ударами по местам ее скопления.

В профессиональной среде пропагандистов все чаще звучат призывы к созданию добровольческих отрядов самообороны и срочному пересмотру схемы размещения ПВО.

Аналитики отмечают, что Украина использует уязвимость глубокого тыла РФ и масштаб ее инфраструктуры, в частности оборонной и нефтяной, заставляя Кремль делать сложный выбор в распределении ресурсов противовоздушной обороны. При этом в последние недели российские власти преимущественно не смогли обеспечить надлежащую защиту, что лишь усиливает недовольство в информационном пространстве страны.

«Путин отказывается признавать реальность роста украинских ударов по крупным российским городам в глубоком тылу, и в результате этого россияне все больше несут бремя его войны», — резюмировали в ISW.

Кремлевский диктатор теряет свой авторитет

Из-за страха перед мятежами и украинскими дронами Владимир Путин фактически перебрался в подземные бункеры, за что приближенные изменили его прозвище с «босса» на пренебрежительное «старик». По информации Daily Star и бывшей сотрудницы Центрального банка РФ Александры Прокопенко, в Кремле царит атмосфера сталинского террора: элиты втайне называют лидера психопатом за разрушение экономики, но слишком запуганы для открытого бунта.

«Уровень паранойи, в условиях которой люди вынуждены жить, такой, что они боятся даже думать, не говоря уже о том, чтобы говорить. Это страх абсолютно параноидального, сталинского характера», — отметила Прокопенко.

Система безопасности стала абсурдной: посетителей тщательно обыскивают, персонал под постоянным наблюдением, а чиновники панически прячут гаджеты, боясь прослушивания. Доходит до курьезов, когда чиновники буквально сидят на телефонах во время совещаний, чтобы скрыть их наличие.

Пока пропаганда транслирует старые записи, создавая иллюзию активности президента, сам он неделями не выходит на поверхность.

«Старик, конечно, психопат, но не идиот», — процитировала Прокопенко одного из своих информаторов. Несмотря на внутреннее возмущение элит диктатор уже заложил будущее страны под удар, и сейчас единственное, чего хочет его окружение — это прекращение войны в Украине. Однако страх перед тираном в бункере пока оказывается сильнее желания перемен.

Как может закончиться правление Путина

Будущее Владимира Путина оказалось под вопросом из-за провала планов быстрой победы и внутренней дестабилизации. Как отмечает The Times, вместо исторического триумфа диктатор получил удары по тыловым городам и обвал рейтингов до исторического минимума.

Есть надежда, что через 10 лет в России может смениться президент. Согласно российской конституции, срок полномочий Путина истекает в 2036 году. Для многих непонятно, будет ли 83-летний Путин доволен необходимостью передать власть кому-то другому.

Также нужно учитывать войну в Украине, которая обостряет в России экономические и социальные проблемы. Поэтому существует вариант, что Путину даже не будет что передавать.

Ресурсов для успокоения населения становится меньше, а от диктатора начинают отворачиваться даже бывшие сторонники.

На фоне этих процессов все чаще обсуждают фигуры вероятных преемников, среди которых Алексей Дюмин (бывший охранник, который является ключевым помощником Путина), Сергей Собянин (мэр Москвы) и Дмитрий Патрушев (вице-премьер-министр РФ).

Европейцы делают ставку на бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу — в отчетах говорится, что он «связан с риском государственного переворота, поскольку сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании». Однако российская оппозиция и ближайшее окружение Шойгу так не считают.

Несмотря на отсутствие данных о критических болезнях, возраст и амбиции «пересидеть» Сталина заставляют Путина надеяться на развитие биотехнологий.

Однако реальность диктует другое: средняя продолжительность жизни в России гораздо ниже планов президента, а затяжная война делает вопрос передачи власти непредсказуемым. В конце концов, страх перед дворцовым мятежом может оказаться сильнее любых попыток удержать контроль над страной.

