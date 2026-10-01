Путин / © Associated Press

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Россия следит за тем, откуда в Украину поступает вооружение, однако это не означает, что Москва якобы намерена «завтра» наносить удары по производящим его предприятиям.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передают пропагандистские РосСМИ.

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По его словам, беспокойство России якобы связано не напрямую с поставкой Украине вооружения, а с привлечением западных стран в боевые действия.

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Путин заявил, что речь идет, в частности, об ударах по целям в глубине территории России.

Отдельно российский президент прокомментировал письмо МИД РФ по защите Калининградской области. По его словам, в документе речь не идет о применении ядерного оружия.

«В письме МИД РФ о защите Калининградской области не сказано о ядерном оружии, сказано о применении Россией всех средств», — заявил Путин.

Он также сказал, что в случае прямого нападения на Россию якобы неизбежно встанет вопрос об использовании всех имеющихся в РФ вооружений.

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В то же время, Путин заявил, что Россия не планирует нападать на другие страны.

«Россия не собирается ни на кого нападать — ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году», — сказал он.

По словам президента РФ, Европейский Союз якобы может использовать его заявления о вооружении в своих политических целях.

Путин заявил, что ЕС, оправдывая свою «агрессию», будет вырывать его слова из контекста и распространять утверждения о том, что Россия угрожает Европе ядерным оружием.

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Заявления Путина — нового у президента РФ

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин попытался снять с себя ответственность за великую войну в Украине и в очередной раз заявил, что Россия якобы лишь «защищается» от внешней агрессии и не посыпали войну.

Также российский глава рассказал о риске появления с помощью ИИ именно того типа общества, который сам охарактеризовал как «тупиковый, мрачный и антигуманный».

Конечно, глава Кремля снова пригрозил Западу ядерным оружием. Он сделал очередное заявление о ядерном оружии, заговорив о «точке невозврата», которая якобы может наступить очень быстро.

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