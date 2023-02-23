Путин в канун годовщины вторжения в Украину сделал откровенное признание: какую правду сказал глава Кремля

Путин признал, что он не может слушать свои послания, потому что это "очень тяжело".

Российский диктатор Владимир Путин у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, куда пришел возложить венок по случаю российского Дня защитника Отечества, сделал откровенное признание. Глава Кремля признал, что его послание с трудом слушать даже ему самому.

Об этом он сказал так называемым ветеранам, которые собрали по случаю Дня защитника Отечества.

На видео, распространяемые российскими пропагандистами, Путин во время общения с массовкой вспомнил свое обращение к Федеральному собранию 21 февраля, которое длилось 2 часа, и признал, что ему самому было бы трудно это слушать.

"Вы сказали о послании. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать — легче, чем слушать", — заявил Путин.

Напомним, 21 февраля российский президент-диктатор выступил с ежегодным посланием в Федеральное собрание РФ, в ходе которого озвучил главные тезисы пропаганды РФ: обвинил Украину и Запад в разрешении войны и пригрозил миру глобальным конфликтом. Обращение длилось около двух часов, за это время некоторые депутаты и слуги Путина успели выспаться.