ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
906
Время на прочтение
2 мин

Путин в ловушке: эксперт о ядерном ультиматуме Трампа

Владимир Путин оказался в тупике из-за собственного ядерного шантажа.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

«Путин сам себя переиграл». Так эксперт прокомментировал приказ президента США Дональда Трампа о немедленных испытаниях всего американского ядерного оружия. Это мощное давление, которое ставит Кремль в тупик в его же игре с ядерным шантажом.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал председатель ОО «Центр совместных действий», вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук.

Эксперт назвал шаг американского лидера беспрецедентным и прямым ответом на постоянные угрозы Москвы.

«Дональд Трамп дал приказ немедленно начать испытание своих ядерных носителей — всего ядерного оружия. Это неслыханно. Это значит, что Путин уже сам себя обыграл. Это ответ на попытки в очередной раз запугать испытанием ядерного оружия, и сейчас ставки максимально подняты», — отметил Рыбачук.

По его мнению, в этой новой гонке у российского диктатора нет никаких шансов. «Это означает, что давление продолжается», — добавил эксперт.

Фактор Китая: двойной удар по Путину

Ситуацию для Кремля усложняет и позиция Пекина. Рыбачук напомнил, что именно сегодня состоялась встреча Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Для Китая ядерное оружие — совершенно неприемлемая вещь. Китай, несмотря на поддержку РФ, всегда это подчеркивал», — подчеркнул он.

Олег Рыбачук выразил уверенность, что сам Путин никогда не решится применить ядерный арсенал, поскольку панически боится за свою жизнь, но понимает только язык силы.

«Понятно, что человек (Путин, — ред.), желающий прожить 150 лет, не будет свои ядерные ракеты никуда запускать. И потому вырисовывается ситуация, где у Путина не будет вариантов», — считает эксперт.

Он подытожил, что хотя Путин и не стремится к миру, как об этом свидетельствует американская разведка, комбинация военного и дипломатического давления может дать результат.

«Да, он не стремится к миру, но его можно заставить стремиться к остановке боевых действий», — подчеркнул Рыбачук.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Министерству обороны немедленно приступить к испытаниям американского ядерного оружия. По его словам, США имеют самый большой ядерный арсенал в мире, а в его предыдущий срок произошла полная модернизация вооружений. Трамп объяснил решение необходимостью реагировать на рост ядерных программ России и Китая, чтобы сохранить стратегическое преимущество Вашингтона.

Дата публикации
Количество просмотров
906
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie