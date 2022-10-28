Путин в мешке для трупа появился на здании МВД в Чехии (фото)

На здании МВД в Чехии вывесили баннер, на котором изображен Путин в мешке для трупа.
Путин в мешке для трупа появился на здании МВД в Чехии. Такой баннер там был вывешен в День независимости Чехословакии.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
На здание МВД вывесили чешский и украинский флаги, а между ними — изображение мешка для трупов, из которого торчит глава фюрера Путина.
"Мы знаем, кто наш друг, проливающий кровь за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не дадим ему украсть понятие патриотизма или нашего флага", — подчеркнул Вит Ракушан.
Напомним, что в России заговорили о создании в Украине летучих мышей и насекомых, которые будут убивать оккупантов.
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