Путин в очередной раз опозорился: не смог произнести имя и фамилию президента Турции ни с первого, ни со второго раза (видео)

Соответствующее видео, которое доказывает, что у Путина проблемы с речью, мгновенно разлетелось по Сети.

Кремлевский диктатор Путин опозорился на саммите БРИКС. Он не смог произнести имя и фамилию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ни с первого, ни со второго раза.

Соответствующее видео, которое доказывает, что у Путина проблемы с речью, мгновенно разлетелось по Сети.

"Слово президенту Тайпу Эрджогану… Ржейпу Тапу… Эйдогану", – пытался произнести Путин.

Путин не смог произнести имя и фамилию президента Турции ни с первого, ни со второго раза

Напомним, что похожая неудача постигла главу Кремля год назад, когда он не смог произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева. Российский президент, обращаясь к своему казахскому коллеге, назвал его "Кемель Жомартович", но затем остановился и повторил правильно – Касим-Жомарт Кемелевич.

Но самая колоритная оговорка хозяина Кремля прозвучала в июне 2022 года. Выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин назвал Токаева скороговоркой, которая прозвучала примерно как "Кемежам Ишемильевич".

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