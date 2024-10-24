Путин в очередной раз опозорился: не смог произнести имя и фамилию президента Турции ни с первого, ни со второго раза (видео)

Соответствующее видео, которое доказывает, что у Путина проблемы с речью, мгновенно разлетелось по Сети.
Кремлевский диктатор Путин опозорился на саммите БРИКС. Он не смог произнести имя и фамилию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ни с первого, ни со второго раза.
Соответствующее видео, которое доказывает, что у Путина проблемы с речью, мгновенно разлетелось по Сети.
"Слово президенту Тайпу Эрджогану… Ржейпу Тапу… Эйдогану", – пытался произнести Путин.
Напомним, что похожая неудача постигла главу Кремля год назад, когда он не смог произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева. Российский президент, обращаясь к своему казахскому коллеге, назвал его "Кемель Жомартович", но затем остановился и повторил правильно – Касим-Жомарт Кемелевич.
Но самая колоритная оговорка хозяина Кремля прозвучала в июне 2022 года. Выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин назвал Токаева скороговоркой, которая прозвучала примерно как "Кемежам Ишемильевич".
Читайте также: