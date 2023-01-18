Путин в очередной раз заявил о "неонацистах" в Киеве и о защите "носителей русской культуры"

Президент России Владимир Путин в очередной раз назвал украинские власти "неонацистским режимом" и назвал развязанную им войну защитой носителей русского языка и культуры.

Об этом российский диктатор заявил 18 января.

"У нас есть все основания называть сегодняшний режим (в Украине – ред.) неонацистским", – повторил хозяин Кремля свою традиционную пропагандистскую ложь.

"И есть все основания помогать, в том числе и с помощью вооруженных сил, тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своими традициями. Мы не можем их не защищать", – так Путин цинично высказались об убийствах оккупантами мирных украинцев.

Заметим, что президент РФ также пообещал непременно одержать победу, однако запнулся и не сказал, в чем именно, очевидно, имея в виду слово "война".

Напомним, по данным украинской разведки, Путин не ожидал, что война против Украины так затянется. Поэтому сегодня диктатор рассматривает вариант длительных боевых действий на истощение, ради чего в РФ мобилизуют все резервы и средства.

В то же время и президент Института экономического анализа Андрей Илларионов считает, что Путин в ближайшее время начнет новый этап – большую войну, которой еще не было. При этом эксперт считает, что западные партнеры Украины не подозревают о соответствующей подготовке России.

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