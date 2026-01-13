Президент России Владимир Путин / © Getty Images

Российское танкостроение превратилось в фарс: после «черепах» и «ежей» оккупанты вывели на фронт «танки-одуванчики». Эти странные конструкции являются признаком технологического бессилия Кремля.

Об этом в своей статье для The Telegraph написал бывший полковник британских Сухопутных сил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Современные российские эксперименты с танкостроением выглядят так, что легендарные конструкторы победного Т-34, если бы могли, вряд ли одобрили бы такие решения. Так называемый «танк-одуванчик», который Министерство обороны России с помпой продемонстрировало на прошлой неделе, является не прорывом, а ярким проявлением безысходности. Это еще одна примитивная попытка компенсировать сокрушительные потери бронетехники в путинской войне — потери, которые, по надежным оценкам, уже превысили 6000 единиц российских танков.

РФ потеряла в Украине больше танков, чем в Курской битве

На украинской земле уничтожено больше танков, чем во время Курской битвы времен Второй мировой войны — ключевого боя, который стал первым серьезным поражением нацистской Германии на Восточном фронте и радикально повлиял на ход войны. У де Бреттон-Гордона складывается впечатление, что история повторяется чуть западнее.

Как и в случае с Адольфом Гитлером, имперские амбиции президента России Владимира Путина в отношении Европы могут обернуться для него катастрофой. Наполеон уже когда-то убедился в губительности зимнего похода на Москву; по мнению британского офицера, современным автократам стоит сделать выводы и не испытывать судьбу в бронетанковых боях вблизи Курска.

Попытки РФ защитить свои танки от дронов напоминают гротеск

Попытки России обезопасить свои танки от украинских беспилотников все больше напоминают гротеск.

Сначала появились «танки-черепахи», обшитые примитивными металлическими листами.

Со временем — «ежи», усеянные стальными штырями.

Теперь очередь дошла до «одуванчика», покрытого металлическими «лепестками».

Российский «танк-одуванчик»

Все эти конструкции призваны противодействовать впечатляющей эффективности украинских дронов, которые уже уничтожили сотни российских экипажей. Импровизация на войне — явление не новое, но когда лучшее, что может предложить некогда элитный российский танковый корпус, больше похоже на садовую инсталляцию, становится понятно: технологическая гонка для них проиграна.

В России забыли базовые принципы танкового дела

Похоже, в России забыли базовые принципы танкового дела — святую триаду: огневую мощь, защищенность и мобильность. «Одуванчиковая» броня фактически нивелирует все три элемента. Да, 125-мм пушка Т-90 остается мощной, но наведение цели сквозь импровизированную металлическую клетку, учитывая почти 25-летний опыт де Бреттон-Гордона как танкового командира, крайне проблематично. Защита от дронов, возможно, и усиливается незначительно, зато увеличенный силуэт делает машину более заметной и уязвимой. Мобильность — ключ к успеху в бронетанковой войне — серьезно страдает из-за дополнительной массы, громоздкости и риска зацепления: в «танке-одуванчике» практически невозможно тихо передвигаться по лесам и сложным рельефом для неожиданного удара.

По сути, «одуванчик», как и «черепаха» и «еж» до него, не усложняет, а упрощает уничтожение российских танков. Хотя с военной точки зрения это и кажется положительным, трудно не испытывать сочувствия к плохо подготовленным экипажам, которых заставляют воевать в этих импровизированных бронированных ловушках ради сохранения кремлевской иллюзии наступления.

Украина могла бы нанести поражение российской армии: какое условие

В то же время президент Украины Владимир Зеленский и ВСУ сталкиваются с другой проблемой. При условии достаточной и своевременной современной западной помощи Украина почти наверняка могла бы нанести поражение российской армии, которая все больше полагается на устаревшие тактики Первой мировой войны и технику уровня Второй.

Остается надеяться, что даже президент США Дональд Трамп осознает реальное положение дел и сможет оказать серьезное давление на Путина, чтобы тот согласился на мирные инициативы — до того, как еще больше молодых россиян окажутся внутри «одуванчиков», и до того, как украинцам придется пережить еще один бессмысленный день этой незаконной войны.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что очередные попытки оккупантов защитить бронетехнику от FPV-дронов с помощью массивных металлических рам и «царь-мангалов» превращают танки в беспомощные мишени. Тяжелые надстройки на Т-80БВМ и Т-72БЗМ критически перегружают механизмы, из-за чего узлы выходят из строя уже после первых километров марша. Громоздкие конструкции также ограничивают вращение башни и маневренность, превращая боевые машины в малоподвижные «сараи», которые становятся легкой добычей для ВСУ.

К слову, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска в войне против Украины потеряли уже 11 544 танка.