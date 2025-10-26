Путин в панике: в The Telegraph указали на то, что диктатор боится переворота

О страхе главы Кремля Владимира Путина говорится в материале The Telegraph / © Associated Press

Реклама

Российские власти обвинили бывшего ныне живущего в Лондоне бывшего олигарха Михаила Ходорковского и 22 членов «Антивоенного комитета» в якобы подготовке государственного переворота. Эксперты считают эти заявления свидетельством глубокой тревоги в окружении главы Кремля Владимира Путина.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

«Кремль становится параноидальным. Путин ищет врагов, чтобы укрепить свой режим», — отмечает, в частности, бывший посол США в Украине Джон Гербст.

Реклама

Россия на грани рецессии

«По данным российских источников, экономика страны начинает „проседать“: предприятия задыхаются от высоких ставок, дефицит бюджета растет, а риск банковского кризиса становится все более реальным», — говорится в The Telegraph.

По оценкам аналитиков, более 190 млрд. долларов корпоративных кредитов российские банки выдали оборонным предприятиям без надлежащих проверок. Это уже около трети всего госбюджета РФ.

Бывший топменеджер Bank of America Крэйг Кеннеди предупреждает, что страну может накрыть «лавина невозвратов» — скрытый долг в военной сфере может повлечь за собой системный кризис.

«Они финансировали войну взаймы. И теперь пора расплаты», — отмечает эксперт Гарвардского центра российских и евразийских исследований.

Реклама

Дроны, дефицит и очереди за бензином

Украинские атаки дронами разрушили уже более половины нефтеперерабатывающих заводов РФ. Цены на горючее выросли на 40%, в Крыму введено нормирование, а на заправках — километровые очереди.

На фоне энергетического коллапса темпы роста ВВП резко упали — МВФ прогнозирует лишь 0,6% на 2025 год против более 4% в прошлом. Граждане жалуются на задержки зарплат и нехватку наличных денег.

Бюджетный коллапс

Дефицит госбюджета РФ в этом году достиг 5,7 трлн рублей (более 50 млрд евро) — рекорд со времен пандемии. Доходы от нефти и газа стремительно падают, а резервы «Национального фонда благосостояния» уменьшились более чем вдвое.

Чтобы латать дыры, правительство повышает налоги и массово выпускает облигации. Однако процентные ставки настолько высоки, что расходы по обслуживанию долга сравнялись с британскими — несмотря на то, что экономика РФ в несколько раз меньше», — отмечают аналитики издания.

Реклама

Трамп наносит новый удар

После разочарования из-за отсутствия прогресса в войне Трамп ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также пригрозил наказать международные банки, обслуживающие российский экспорт.

Этот шаг заставил Индию и Китай сократить закупки российской нефти, что может лишить Кремль ключевого источника финансирования войны.

«Впервые за три года России действительно больно», — говорит аналитик Четем-гауз Тимоти Эш.

Трамп публично заявил, что «российская экономика вот-вот рухнет» и что Путин должен «окончить войну».

Реклама

Эксперты считают, что Белый дом намеренно избрал момент, когда российская финансовая система ослаблена до предела.

Паника в Кремле

На фоне экономического давления и санкций Кремль активизирует репрессии против оппозиции. Живущий в Лондоне Ходорковский считает, что власти пытаются дискредитировать демократическую оппозицию, готовясь к возможному «транзитному кризису», если Путин потеряет контроль или умрет.

«Кремль боится вопроса передачи власти. Они прекрасно понимают, что у них нет легитимного преемника», — заявил Ходорковский.

Экономическая стагнация, зависимость от Китая и давление Запада создают Путину самую сложную ситуацию за все время войны.

Реклама

И, как заключает британское издание The Telegraph, теперь уже «сам Путин остался без карт в рукаве».

Напомним, ранее речь шла о том, что Президент РФ Владимир Путин назвал новые санкции США против его страны попыткой давления.

Между тем, американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что экономические ограничения, введенные Соединенными Штатами против крупнейших нефтяных компаний России, могут дать результаты в течение полугода.