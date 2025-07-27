Путин в Петербурге вдруг "пошел в народ": о чем свидетельствует такое поведение

Президент РФ Владимир Путин в Петербурге 27 июля / © Associated Press

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В воскресенье, 27 июля, в Санкт-Петербурге, где проходило празднование «Дня ВМФ РФ», российский президент Владимир Путин вышел из своего лимузина и в окружении охраны подошел к людям на улице.

Как отмечает российское оппозиционное издание «Агентство.Новости», такие «походы в народ» кремлевский диктатор совершает преимущественно в кризисные моменты его правления.

«В июне 2023 года Путин подходил к жителям Дербента всего через несколько дней после мятежа Пригожина. Это был первый такой подход с марта 2020-го», — отметили журналисты.

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Издание также напомнило, что в марте прошлого года Путин вышел к толпе в Ставрополе на четвертый день после похорон Алексея Навального, который превратился в одну из крупнейших протестных акций с начала полномасштабной войны в Украине.

Последний раз Путин «ходил в народ» осенью прошлого года, когда набирала обороты Курская операция Сил обороны. Тогда он выходил к людям во время поездки в Тыву в сентябре и в Башкортостан в октябре.

«На этот раз глава государства вышел к людям после усиления обстрелов дронами городов центральной России», — пишет российское издание, напомнив, что именно из-за проблемы с безопасностью в Санкт-Петербурге был отменен военно-морской парад по случаю праздника, на который и приехал Путин.

Напомним, в России значительно сократили масштабы празднования Дня Военно-морского флота, отменив парады в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Владивостоке на фоне постоянных атак украинских дронов.

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