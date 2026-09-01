Путин в последний момент отменил встречу с главой ЦРУ: СМИ узнали, что его так возмутило в послании Ретклиффа

Владимир Путин / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретного визита в Москву действительно должен был встретиться с Владимиром Путиным, однако российский диктатор в последний момент отменил переговоры.

Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

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Почему Путин передумал встретиться с главой ЦРУ и с кем имел переговоры в Кремле

По его данным, Путин даже уволил расписание на 25 августа, но отказался от встречи после того, как узнал содержание послания Рэтклиффа. Ранее Кремль подтверждал только то, что встречи между ними не было.

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По словам собеседника издания, председатель ЦРУ встретился с руководителем Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Директор ЦРУ летал убедить Кремль срочно начать переговоры с Украиной

По данным «Агентства», Рэтклифф убеждал Москву как можно быстрее начать переговоры о завершении войны против Украины. Он предупредил, что военное и экономическое положение России ухудшается, и в дальнейшем условия могут стать еще хуже. Однако, как утверждает источник, в Кремле эту оценку сочли очень преувеличенной.

Тайный визит главы ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, 25 августа в Москву на военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В Кремле заявили о «контактах» между странами.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заверил, что получил информацию от США о результатах встречи главы ЦРУ в Москве. Глава государства не раскрыл тему, которая обсуждалась в Кремле, но поблагодарил Америку за «согласованность шагов».

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