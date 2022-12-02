Путин в разговоре с Шольцом назвал причину ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины

Хозяин Кремля заявил, что российская армия отвечает на атаки Украины, упомянув, в частности, взрыв на Керченском мосту.

В пятницу, 2 декабря, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ракетные обстрелы украинской инфраструктуры являются "вынужденным и неотвратимым" ответом на атаки со стороны Украины. В частности, он упомянул Керченский мост, соединяющий материковую часть России с украинским полуостровом Крым, аннексированный Москвой в 2014 году с нарушением международного права.

Об этом сообщает издание Eurozpravy со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно российскому заявлению, глава Кремля утверждал, что российские вооруженные силы долгое время "воздерживались" от нападения на некоторые цели в Украине, но они стали "вынужденной и неизбежной реакцией на провокационные атаки Киева на российскую гражданскую инфраструктуру".

Как известно, мост в Крым был разрушен мощным взрывом в начале октября, что затруднило передвижение и обеспечение российских войск на юге Украины. Москва обвинила в взрыве украинские спецслужбы и значительно усилила воздушные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские цели. Киев официально отрицает ответственность за инцидент.

Путин также назвал поддержку Киева Западом "деструктивной" и призвал Берлин пересмотреть свой подход. Он обвинил Германию в "накачивании" Украины оружием и обучении украинских военных.

"Все это, а также широкая политическая и финансовая поддержка Украины заставляет Киев полностью отказываться от идеи каких-либо переговоров", — говорится в заявлении о телефонном разговоре Путина и Шольца.

На официальном сайте канцлера Германии сообщили, что часовой разговор Шольца и Путина был посвящен "захватнической войне России против Украины и ее последствиям".

"В частности, канцлер осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии. Канцлер призвал президента России как можно скорее достичь дипломатического решения, включая вывод российских войск", — говорится в .

Шольц в последний раз общался с Путиным еще 13 сентября.

Напомним, Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, 7 зенитных установок Gepard и 8 надводных беспилотников.

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