Глава Кремля Путин / © Associated Press

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Война России против Украины обернулась для российского диктатора Путина тотальным крахом в экономической, дипломатической и политической сферах, фактически отдав РФ в полную зависимость от Китая. Однако загнанный в тупик диктатор не способен публично признать свой провал, поэтому пространство для его маневров стремительно сужается.

Британский аналитик и публицист Эдвард Лукас в разговоре с 24 каналом отметил, что разыграть «белорусскую карту» для очередной провокации Кремлю уже не удастся.

Для Путина все меньше путей выхода из войны

Зеленский написал письмо адресованное не столько Путину, а русскому народу, там подчеркивается, что война стала катастрофической для Путина в экономическом, политическом, дипломатическом и других аспектах.

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«Я не думаю, что президент Зеленский упоминал об этом, но это также сделало Путина младшим партнером Китая, что россиянам не нравится. Так что для Путина ситуация сложная. Он не может признавать ошибки, поскольку должен выглядеть тем, кто не ошибается. Легкого выхода из этой ситуации нет», — сказал Лукас.

Российский президент может попытаться обострить войну с помощью мобилизации, или попробовать вертикальную эскалацию, применяя еще более разрушительные виды оружия, возможно, вплоть до ядерного, не понравившегося Китаю, и нет никакой гарантии, что это сработает.

Еще один вариант — горизонтальная эскалация. Если он начинает какую-то атаку, акцию или провокацию в другом месте — возможно, в Беларуси или на норвежском архипелаге Шпицберген, то может попробовать, но если не получится, он будет глупо.

«О провокациях с территории Беларуси украинские спецслужбы неоднократно заявляли, что Путин готовит подобный сценарий. Я считаю, что Беларусь — это плохо воспитанная собака, которую Путин держит на цепи. Она лает и кусает каждого, кто приближается. Если Путин отпустит ее, она уйдет. И я думаю, что если бы Путин попытался использовать Беларусь для военной операции, белорусская армия, вероятно, просто разбежится», — отметил эксперт.

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Позиция западных партнеров относительно войны в Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп во время обсуждения ситуации в Украине на саммите G7 согласился с тем, что российский лидер Владимир Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше. А во время общения украинского лидера с канцлером Германии Мерц отметил, что усматривает «окно возможностей» для урегулирования ситуации. В то же время, несмотря на активные переговоры, оба политика воздержались от комментариев о возможных поставках новых систем Patriot.

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