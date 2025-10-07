Путин в свой день рождения заявил о "правильных решениях": сколько будет воевать дальше

Диктатор Путин / © Associated Press

Российский диктатор Путин сегодня, 7 октября, отмечает свое 73-летие. По сообщениям российских СМИ, праздновать диктатор отправился в Санкт-Петербург.

Вернувшись из Петербурга, Путин (или его двойник) сделал ряд важных заявлений. Его цитируют российские пропагандистские СМИ.

Диктатор заверил россиян, что «решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными».

«Совсем недавно, 30 сентября, мы отмечали день „воссоединения“ (т.е. оккупации — Ред.) Донецкой и Луганской „народных республик“, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, что подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными», — цинично заявил диктатор.

Он «застенчиво» не упомянул, что так называемый «референдум» был проведен под дулом автоматов, украинцев захваченных территорий оккупанты силой сгоняли голосовать, а местные жители боялись проголосовать против, ведь если бы об этом узнали гауляйтеры, то заключили бы их в тюрьму.

«Россия должна довести „специальную операцию“ (войну против Украины — Ред.) до конца и достичь всех поставленных целей», — заявил диктатор, подтвердив таким образом, что не собирается идти на мирные переговоры.

