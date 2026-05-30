Путин в ужасе: вокруг Кремля появляется новое кольцо ПВО

Атака дронов на Москву / © ТСН.ua

Реклама

Система противовоздушной обороны Москвы усиливается путем размещения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» на крышах зданий в черте города, включая объекты, расположенные вблизи Кремля.

Об этом пишет Defense Express.

Издание отметило, что недавно в сети появилось видео, на котором в Москве на крышу бизнес-центра Nord Star с помощью тяжелого вертолета Ми-26Т устанавливают ЗРГК «Панцирь-СМД-Е».

Реклама

Ранее, в 2023 году, один комплекс «Панцирь-С1» был размещен на крыше здания Министерства обороны РФ к юго-западу от Кремля. В том же году еще один такой комплекс появился на крыше офисного здания на юго-востоке от главной резиденции Путина.

Кроме того, в 2023 году еще один «Панцирь» был установлен на крыше здания Главного управления МВД РФ к северу от Кремля.

Таким образом, в настоящее время известно как минимум о четырех комплексах «Панцирь», размещенных непосредственно в городской застройке Москвы. Учитывая недавнюю установку нового комплекса, не исключается дальнейшее расширение этой практики.

Как отмечает Defense Express, вокруг Москвы фактически формируется многоуровневая система противовоздушной обороны — от внешних колец ПВО до внутреннего, городского уровня. Отдельные комплексы, размещенные на крышах зданий, создают дополнительный эшелон прикрытия центральных районов города, в частности правительственных объектов Кремля.

Реклама

Издание обращает внимание, что размещение средств ПВО на крышах гражданских зданий превращает такие объекты в потенциальные военные цели в случае боевых действий, что повышает риски для городской инфраструктуры и населения. Отдельно отмечается, что применение зенитных систем в плотной городской застройке может создавать дополнительную опасность из-за возможного падения обломков и конструктивных особенностей боеприпасов.

По данным Defense Express, бизнес-центр Nord Star, на который недавно установили один из комплексов, расположен рядом с жилыми домами и учебными заведениями, что дополнительно повышает потенциальные риски в случае его боевого поражения.

Напомним, Украина заставила Россию закрывать воздушное пространство. В Кремле боятся новых налетов дронов. Это заставляет российские власти ограничить использование воздушного пространства вокруг Москвы.

Новости партнеров