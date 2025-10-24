Путин в войне против Украины приблизился к критическому пределу: громкое заявление Рютте

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © ТСН

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с громким заявлением, осудив войну России против Украины и призвав Москву остановиться. По его мнению, поддержка Украины работает, в то время как российский диктатор Владимир Путин исчерпывает ключевые ресурсы: деньги, войска и идеи. Рютте также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, что Россия должна остановиться там, где она находится.

Об этом Марк Рютте заявил во время выступления после встречи Коалиции желающих в Лондоне.

Неудачи Путина и "огромная цена" агрессии

Генсек НАТО подчеркнул, что, несмотря на все усилия, Путин не добивается значительных успехов на поле боя в Украине. А незначительные территориальные достижения, которые удается получить российской армии, достигаются «огромной ценой» для самой России.

Реклама

«На поле боя в Украине Путин добивается небольших успехов. И там, где есть минимальные достижения, они происходят ценой огромных жертв. Сотни тысяч россиян гибнут за агрессию Путина, преследующую иллюзорные цели», – подчеркнул Рютте.

Он высоко оценил устойчивость и эффективность украинской обороны, отметив, что поддержка, оказываемая Украине союзниками, дает результаты.

«Украина продолжает храбро защищаться и наша поддержка им работает. Правда, в том, что Путин исчерпывает свои деньги, войска и идеи», — заявил генсек Альянса.

Призыв к миру

Марк Рютте также упомянул о позиции президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что она четко отражает необходимость прекращения боевых действий со стороны России.

Реклама

«Президент Трамп очень хорошо сказал, они должны остановиться там, где они находятся сейчас», — напомнил Рютте.

Таким образом, новый глава Альянса фактически призвал Москву к немедленному прекращению огня на текущих позициях, являющихся общей позицией НАТО и США.

Напомним, Йенс Столтенберг назвал единственный способ заставить Путина остановить войну в Украине. По мнению бывшего генсека НАТО, кремлевский диктатор остановит агрессию только тогда, когда поймет, что не может победить на поле боя.