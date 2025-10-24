- Дата публикации
Путин в войне против Украины приблизился к критическому пределу: громкое заявление Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подверг жесткой критике кровавую войну России против Украины, заявив, что Кремль исчерпывает свои ресурсы и платит «огромную цену» за агрессию, преследующую иллюзорные цели.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с громким заявлением, осудив войну России против Украины и призвав Москву остановиться. По его мнению, поддержка Украины работает, в то время как российский диктатор Владимир Путин исчерпывает ключевые ресурсы: деньги, войска и идеи. Рютте также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, что Россия должна остановиться там, где она находится.
Об этом Марк Рютте заявил во время выступления после встречи Коалиции желающих в Лондоне.
Неудачи Путина и "огромная цена" агрессии
Генсек НАТО подчеркнул, что, несмотря на все усилия, Путин не добивается значительных успехов на поле боя в Украине. А незначительные территориальные достижения, которые удается получить российской армии, достигаются «огромной ценой» для самой России.
«На поле боя в Украине Путин добивается небольших успехов. И там, где есть минимальные достижения, они происходят ценой огромных жертв. Сотни тысяч россиян гибнут за агрессию Путина, преследующую иллюзорные цели», – подчеркнул Рютте.
Он высоко оценил устойчивость и эффективность украинской обороны, отметив, что поддержка, оказываемая Украине союзниками, дает результаты.
«Украина продолжает храбро защищаться и наша поддержка им работает. Правда, в том, что Путин исчерпывает свои деньги, войска и идеи», — заявил генсек Альянса.
Призыв к миру
Марк Рютте также упомянул о позиции президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что она четко отражает необходимость прекращения боевых действий со стороны России.
«Президент Трамп очень хорошо сказал, они должны остановиться там, где они находятся сейчас», — напомнил Рютте.
Таким образом, новый глава Альянса фактически призвал Москву к немедленному прекращению огня на текущих позициях, являющихся общей позицией НАТО и США.
Напомним, Йенс Столтенберг назвал единственный способ заставить Путина остановить войну в Украине. По мнению бывшего генсека НАТО, кремлевский диктатор остановит агрессию только тогда, когда поймет, что не может победить на поле боя.