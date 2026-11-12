Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин

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Топливное соглашение президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным не принесло американскому рынку ни одного барреля дизельного горючего. Приостановка санкций и пауза в украинских ударах по НПЗ позволили России вдвое увеличить экспорт дизеля.

Об этом говорится в статье Financial Times.

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Увеличение экспорта дизеля из России произошло после того, как США призвали Украину прекратить атаки на нефтеперерабатывающие предприятия страны-агрессора. Кроме того, 9 октября Трамп заявил о договоренности с Путиным по «немедленному» увеличению поставок топлива на американский и мировой рынки.

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Российский дизель до сих пор не вышел на рынок США

В то же время, российский дизель до сих пор не вышел на рынок США. Сторонники Украины прилагают усилия, чтобы не допустить доставки соответствующих грузов. Зато экспорт в Бразилию, Турцию и другие страны мира возрос.

В Белом доме заявили FT, что увеличение объемов российского дизтоплива на мировом рынке будет способствовать снижению цен для американских потребителей в соответствии с договоренностями между Трампом и Путиным.

«Как сказал президент, это соглашение для всего мира. Это соглашение было заключено для увеличения поставок дизельного горючего на мировой рынок — снижения цен для американцев и всего мира — и именно это будет сделано», — утверждается в заявлении.

За последние недели по меньшей мере два танкера РФ, которые сначала направлялись в США, изменили свои маршруты. Согласно данным отслеживания судов, один из них, полностью загружен российским дизельным горючим, до сих пор находится у восточного побережья США и ожидает покупателя. Представитель Белого дома сообщил, что переговоры по судну Agioi Fanendes с его владельцем продолжаются.

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Договоренность Трампа с Путиным повлекла за собой критику со стороны демократов и части республиканцев в Конгрессе. Они заявили о возможной незаконности соглашения и призвали президента США отказаться от него.

В начале ноября губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл призвала операторов портов и терминалов штата, куда направляются грузы, прибывающие в гавань Нью-Йорка, не принимать танкеры с российским дизелем. Она предупредила, что в случае нарушения требования компаниям могут угрожать серьезные санкции.

Насколько возрос экспорт дизеля из РФ в октябре

Руководитель геополитического направления консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз сообщил, что, по их данным, в сентябре Россия экспортировала около 120 тыс. баррелей дизельного горючего в сутки, а в октябре этот показатель вырос до 260 тыс. баррелей. В то же время, средний объем экспорта в октябре за последние пять лет составляет около 700 тыс. баррелей в сутки.

По словам Бронза, увеличение экспорта в течение последних двух месяцев связано со способностью российских НПЗ возобновлять производство после паузы в украинских ударах по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

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«Если мы хотим определить причину, то это было бы давление США и объявление Трампа об энергетическом перемирии», — сказал он.

Украина 30 октября возобновила удары по российским НПЗ после двухнедельного перерыва. На этом фоне Москва продлила запрет на экспорт дизеля до конца января, предусмотрев в то же время отдельные исключения. Об этом сообщил вице-премьер РФ, ответственный за энергетику, Александр Новак.

В России снова дефицит горючего — экспорт будет «вялым»

Бронз прогнозирует, что в ближайшие месяцы российский экспорт будет оставаться «очень вялым».

Аналитик Kpler Сумит Ритолия отметил, что Россия теперь сосредоточится, прежде всего, на обеспечении внутреннего рынка горючим. По его словам, страна также сталкивается с дефицитом бензина и уже начала вводить его нормирование.

«Работа российских нефтеперерабатывающих заводов остается под большим давлением. Мы ожидаем, что в ближайшее время их мощность будет оставаться ограниченной на уровне около 4 млн баррелей в сутки, а перспективы существенного восстановления ограничены, поскольку атаки продолжаются», — сказал эксперт.

Напомним, в конце октября администрация Трампа непублично призвала американские компании покупать российский дизель, направлявшийся в США на минимум трех танкерах без конкретных покупателей после приостановки президентом соответствующих санкций 16 октября. Однако трейдеры из Уолл-стрит массово отказывались от соглашения из-за опасений будущих судов, расследований Конгресса и юридической путаницы, ведь указ Трампа противоречит новому закону об усилении ограничений против РФ.

В Украине соглашение подвергли критике из-за финансирования войны и призвали к бойкоту грузов. Аналитики прогнозировали, что из-за отсутствия покупателей в США танкеры в конце концов изменят курс и отправятся в Бразилию.

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