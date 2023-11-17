Путин вдруг встал на защиту ЛГБТ-сообщества, которое в России хотят признать "экстремистским"

В России действует закон о запрещении так называемой ЛГБТ-пропаганды, под которой понимают любые одобрительные высказывания об ЛГБТ-сообществе.

В пятницу, 17 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин вдруг признал право представителей ЛГБТ-сообщества быть частью общества. Это произошло в тот же день, когда российский Минюст обратился в Верховный суд РФ с требованием признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским.

Как сообщают российские пропагандисты, заявление о сексуальных меньшинствах хозяин Кремля сделал в выступлении на "Санкт-Петербургском международном культурном форуме".

Путин поделился с присутствующими своим видением побед "на разных конкурсах в западных странах", на которых, как он считает, "чтобы что-то выиграть, нужно или рассказать, или написать, или показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов - много всяческих названий".

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"Неожиданную вещь скажу: и они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать. Потому что это тоже часть общества, то, чем живут люди", - согласился российский президент, но сразу добавил, что " плохо, если только они выигрывают всяческие конкурсы”.

Следует заметить, что в России действует закон о запрещении так называемой ЛГБТ-пропаганды, под которой понимают любые одобрительные высказывания об ЛГБТ-сообществе. Любого другого гражданина, который позволил бы себе такие утверждения, могли бы оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей как частное лицо и до 400 тысяч как должностное.

По стечению обстоятельств, признание Путиным ЛГБТ-сообщества частью общества совпало с требованием Министерства юстиции России запретить за "экстремизм" "международное общественное движение ЛГБТК+". Слушание по этому поводу назначено на 30 ноября в Верховном суде России.

Напомним, весной 2023 года в России задержали двух популярных блогеров по обвинению в нарушении закона, запрещающего "пропаганду" ЛГБТ-отношений. Гражданин Китая Хаоян Суй и этнический грузин и гражданин РФ Гела Гогишвили на своих каналах в социальных сетях открыто документировали свою жизнь как гомосексуальная, межрасовая пара, которая живет в России.

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