Путин ведет Россию к неизбежному самоуничтожению: что на это указывает уже сейчас

Россия еще до прихода Путина была создана на милитаризме. Страна использовала то, что она может представлять угрозу всему миру.

В Кремле уже не раз заявляли о якобы готовности к переговорам, но украинские власти такую возможность исключают. На самом деле, с режимом, построенным на крови, страхе и репрессиях, никогда не удастся о чем-то договориться.

Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в комментарии 24 каналу.

По его словам, страна-агрессорка пытается показать, что якобы является лидером мира. Но авторитарный, диктаторский режим всегда держится на внешнем враге, даже если такого вообще не существует. Тогда его просто нужно создать и с ним воевать.

"Нужно подбрасывать новые войны, рассказывать о достижениях, сражаться за геополитическое влияние. Но Путин, начав войну в Украине, вернул Россию на путь неизбежного самоуничтожения", — отметил политтехнолог.

Тизенгаузен подчеркнул, что хотя российский диктатор аннексировал Крым, оккупировал другие регионы Украины, убил тысячи невинных людей – все это не пройдет безнаказанно. Когда, по словам эксперта, пройдут десятилетия — наступит раскаяние, выплата репараций, признание геноцида и "Путин уже встал на этот путь, сейчас идет обратный отсчет".

"Ракаяющаяся империя уже никогда не достигнет своего прежнего уровня. Россия в учебниках истории останется страной, которая напала на другое, значительно меньшее государство, но получила достойный ответ", – добавил Борис Тизенгаузен.

По его словам, преступные режимы действительно могут продержаться достаточно долго, но Путин поставил Россию на такой уровень, когда она может только скатываться вниз. Признания и славы уже не будет, а преемника диктатора никто не примет с уважением – этот момент прошел.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последний год Россия научилась производить новое вооружение так быстро, как не делала этого никогда раньше.

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