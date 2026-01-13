Путин ведет свою страну к краху: политолог объяснил, что на самом деле России дала война

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Несмотря на то, что российская армия продолжает наступление, военная машина Кремля не смогла добиться значительного прорыва за годы полномасштабной агрессии. Политика Владимира Путина ведет Россию к катастрофе, делая ее слабее и зависимее внешних игроков.

Такое мнение высказал политолог из Швейцарии и специалист по международной безопасности Андрес Реш в своей колонке издания Neue Zürcher Zeitung.

Андрес Реш утверждает, что российский диктатор может похвастаться тем, что заставил Европу снова испытывать страх и вкладывать огромные средства в перевооружение. Однако, как отмечает автор, агрессия не принесла Москве ни престиж, ни реальное влияние на мировой арене.

Реклама

«Россия не получила престижа или глобального влияния благодаря своей агрессии. Совсем наоборот: империя Путина сегодня слабее четырех лет назад. Он идет губительным путем, который изнуряет его страну и делает ее зависимой от Китая», — отметил политолог.

По мнению эксперта, беспомощность РФ становится все более очевидной в разных уголках мира. Москва потеряла позиции в Латинской Америке, не сумев поддержать режим Николаса Мадуро и пассивно наблюдала за масштабными протестами в Иране. Хотя раньше активно спасала Башара Асада в Сирии. На Южном Кавказе Россия больше не может быть защитником Армении. А в Центральной Азии ее место уверенно занимает Китай, ставший уже главным торговым партнером Казахстана.

Особый акцент автор делает на внутреннем разрушении России. По его словам, успехи военной экономики иллюзорны, ведь они достигли своего предела. Сейчас почти 40% государственного бюджета РФ направляются на силовой аппарат, что крайне неэффективно для долгосрочного развития. В то же время ахиллесовой пяткой Кремля остается нефтегазовый сектор, где из-за санкций и падений цен доходы сократились почти вдвое всего за год.

Также добавил, что ситуацию усугубляет глубокий демографический кризис и колоссальные потери на фронте, которые вместе с ранеными уже могут достигать миллиона человек.

Реклама

«Одержимость Путина Украиной привела к тому, что России пришлось пренебречь другими сферами интересов. Но Путин потерпел в Украине свое крупнейшее стратегическое поражение. Его цель — стереть Украину с лица земли как независимое государство — сегодня кажется еще более нереалистичной, чем четыре года назад», — подчеркнул эксперт.

Единственным успехом Путина эксперт называет раскол Запада, но связывает это не с талантами Кремля, а с политикой Дональда Трампа. Автор резюмирует, что риторика Трампа о «безнадежности борьбы» и прекращении помощи лишь подкрепляет надежды Путина на выход из «военного болота». Таким образом, действия бывшего президента США создают впечатление, что Россия значительно мощнее, чем она есть на самом деле.

Напомним, на фоне фактической остановки экономического роста и растущего дефицита бюджета российский диктатор Владимир Путин потребовал от правительства существенно увеличить налоговые поступления уже в 2026 году.

По мнению британского полковника, мирный план Трампа оказался хуже России, чем для Украины, а ядерный шантаж Кремля перестал пугать Запад.