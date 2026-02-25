- Дата публикации
Путин ведет теневую войну против Европы: зафиксировано 150 фактов агрессии
Россия использует агентов в Европе для преступных и террористических действий с целью запугивания союзников Украины.
Четыре года назад президент РФ Владимир Путин начал не только полномасштабное вторжение в Украину, но и развязал скрытую войну против всей Европы.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на новый отчет Международного центра борьбы с терроризмом (ICCT).
С февраля 2022 года исследователи из Нидерландов зафиксировали по меньшей мере 151 акт насилия, саботажа, поджогов, взрывов и других преступных и террористических действий, связанных с Россией. При этом 12 случаев произошло после июля 2025 года.
Среди зафиксированных инцидентов — арест в Эстонии российского агента-шпиона, обвинение Польши в железнодорожном саботаже, предотвращение попытки отправки посылок с зажигательной смесью в Румынии и нападения на российского диссидента во Франции.
Российские спецслужбы также устраивали провокации: заливали зеленой краской еврейские объекты, оставляли свиные головы возле мечетей в Париже, провоцируя религиозную вражду.
В Великобритании подконтрольные Кремлю каналы распространяли информацию о денежном вознаграждении за видео вандализма против мечетей.
Отчет учитывает только случаи, где есть прямые доказательства связи с российскими властями.
Эксперты отмечают, что эти действия являются «теневой войной» России с целью запугивания союзников Украины. Они демонстрируют уязвимость Европы к диверсиям и необходимость открыто информировать население о рисках.
Также в новом отчете ICCT обращают внимание на угрозу расширения российской агрессии: после Украины Путин может обратить внимание на Молдову, страны Балтии и другие регионы.
Таким образом, Европа сталкивается одновременно с «горячей» войной в Украине и «холодной» войной на своей территории. Признание угрозы — первый шаг к ее сдерживанию, отмечают эксперты.
Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы больше не используют для диверсий своих штатных агентов в Европе, а нанимают для этого «тупых Бондов» — людей, которым безразлично, кто стоит за их миссиями.