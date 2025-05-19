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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
725
Время на прочтение
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Путин верит в полный захват четырех областей до конца года — Bloomberg

Именно амбиции диктатора, по данным журналистов, помешали мирным договоренностям с Украиной.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин верит, что до конца 2025 года захватит четыре области Украины.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Журналисты медиа отмечают, что из-за намерений диктатора Кремль не настроен на серьезные уступки во время диалога с президентом США Дональдом Трампом.

«Несмотря на заявления о мире, Путин готов к затяжному противостоянию, если это позволит достичь его стратегических целей. Именно эта уверенность, по данным источников, заставляет Кремль отказываться от каких-либо серьезных компромиссов и затягивать переговоры», — добавили в издании.

Напомним, специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров в России заявил, что мирное соглашение о войне в Украине будет включать урегулирование пяти регионов. Он утверждает, что Путин обратился к нему с просьбой обеспечить «устойчивый мир». Ключ к мирному соглашению, по словам Уиткоффа, в урегулировании вопроса «пяти регионов».

Президент Владимир Зеленский в ответ сказал, что о территории Украины может говорить только ее народ. Зеленский, комментируя заявление Уиткоффа, отметил, что для Украины признавать какие-либо временно оккупированные территории российскими — это красные линии.

Официально Россия заявляет, что стремится к миру, но на своих условиях, среди которых, в частности, отказ Украины от аннексированного Крыма и еще четырех областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Москва объявила о том, что они включены в российскую Конституцию. Однако российская армия не контролирует их полностью.

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Дата публикации
Количество просмотров
725
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