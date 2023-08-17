"Путин вернется к "зерновому соглашению": Фейгин рассказал, как Эрдогану это удастся сделать

Фейгин подчеркнул, что "зерновое соглашение" является очень болезненным и одновременно важной темой для западных партнеров.

Правозащитник Марк Фейгин считает, что турецкий президент Реджеп Эрдоган заставит Владимира Путина вернуться к "зерновому соглашению". Правда, придется пойти на некоторые уступки РФ.

Такое мнение Фейгин высказал в беседе с журналисткой.

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"Ты обидишься на Турцию, а она вооружение потом не будет поставлять или начнет еще больше втягиваться в войну на стороне Украины. Турция и так помогает Украине, но это вопрос соотношения. Была единица, стала десятка. И что делать?", — отметил? он.

По его мнению, Эрдоган сможет договориться с США и западными партнерами выполнить некоторые требования России. В частности, подключить некоторые банки к SWIFT.

"Как бы то ни было, Путин получит свои уступки. Эрдоган об этом договорится и с США, и с партнерами. Соглашение продолжиться, а дальше будет видно, пока сложно судить", — отметил Фейгин, подчеркнув, что Украина не готова идти на требования. России.

Напомним, что экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал, как Эрдоган "подловил" главу Кремля с визитом в Турцию.

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