"Путин вернется к "зерновому соглашению": Фейгин рассказал, как Эрдогану это удастся сделать

Фейгин подчеркнул, что "зерновое соглашение" является очень болезненным и одновременно важной темой для западных партнеров.
Правозащитник Марк Фейгин считает, что турецкий президент Реджеп Эрдоган заставит Владимира Путина вернуться к "зерновому соглашению". Правда, придется пойти на некоторые уступки РФ.
Такое мнение Фейгин высказал в беседе с журналисткой.
"Ты обидишься на Турцию, а она вооружение потом не будет поставлять или начнет еще больше втягиваться в войну на стороне Украины. Турция и так помогает Украине, но это вопрос соотношения. Была единица, стала десятка. И что делать?", — отметил? он.
По его мнению, Эрдоган сможет договориться с США и западными партнерами выполнить некоторые требования России. В частности, подключить некоторые банки к SWIFT.
"Как бы то ни было, Путин получит свои уступки. Эрдоган об этом договорится и с США, и с партнерами. Соглашение продолжиться, а дальше будет видно, пока сложно судить", — отметил Фейгин, подчеркнув, что Украина не готова идти на требования. России.
Напомним, что экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал, как Эрдоган "подловил" главу Кремля с визитом в Турцию.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: С этого начиналась война! РФ имеет циничный план по зерновому соглашению.
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