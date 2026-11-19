Почему мировые лидеры согласились на фото с Путиным / © AP

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С начала полномасштабной войны против Украины диктатор Владимир Путин избегал большинства международных саммитов, поэтому не попадал на традиционные, тщательно срежиссированные групповые портреты мировых лидеров. Но сегодня, 19 ноября, на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества он не просто вернулся в кадр, но и оказался в центре — рядом с принимавшим саммит лидером Китая Си Цзиньпином. По другую сторону от Си Цзиньпина стоял президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет The New York Times.

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Первое общее фото на саммите в Китае вызвало немало вопросов: что не так

Такое демонстративное присутствие Путина рядом с руководителями стран, которые в течение нескольких лет открыто осуждали его действия и добивались дипломатической изоляции из-за войны против Украины, возмутила общественность в части этих государств.

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Совместная фотография заставила задуматься о том, как этот кадр воспримут в мире и не свидетельствует ли он об ослаблении международного единства в вопросе сдерживания российской агрессии.

За несколько дней до начала форума активно обсуждалось, решатся ли отдельные делегации проигнорировать протокольную съемку. Основанием для таких предположений стала состоявшаяся в прошлом месяце в Атланте встреча глав МИД «Большой двадцатки»: тогда ряд министров иностранных дел отказался становиться в один кадр с руководителем МИД РФ Лавровым, из-за чего совместное фотографирование пришлось полностью отменить.

Но на этот раз все сложилось по-другому: еще в среду вечером Путин сфотографировался вместе с другими участниками саммита во время торжественного приема, а в четверг утром политики снова выстроились перед фотографами. Фото также публикуют российские СМИ.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи, отвечая на многочисленные вопросы журналистов, назвал решение пойти навстречу пожеланиям Китая как страны-хозяйки проявлением «хороших манер», подчеркнув, что позиция Канберры по поводу войны остается неизменной.

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«Китай здесь — принимающая сторона. Я уважаю это. Но мы также очень четко очертим нашу позицию, когда речь идет об Украине», — отметил Энтони Албанизи.

Накануне Союз украинских организаций Австралии просил Албанизи воздержаться от участия в групповом снимке, предостерегая, что такое появление будет способствовать нормализации Путина и его действий.

Еще до начала съемки премьер-министра Канады Марка Карни спросили, присоединится ли он к общему фото и как именно планирует «публично продемонстрировать» осуждение Путина, которого канадцы ожидают от главы своего правительства.

Карни отметил, что примет участие в совместном фото из уважения к хозяину саммита Си. Он добавил, что непринятие Канадой действий России четко отражено в ее государственной политике.

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Путин и Трамп обсудили Украину: что известно

Напомним, в Кремле подвели итоги двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, назвав встречу хорошей. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры обсудили двусторонние отношения стран, вопрос «урегулирования» в Украине, который, по его словам, был основной темой, а также подготовку к трехстороннему саммиту.

Деталей переговоров Ушаков не раскрыл, отметив, что «особо важных заявлений» не прозвучало, а Путин находился в «прекрасном настроении». По его утверждению, основное внимание сторон сейчас сосредоточено на подготовке к трехсторонним переговорам с Си Цзиньпином.

В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Путин и Трамп якобы «настроены на мирное разрешение украинского конфликта».

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