Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси еще до войны — ISW

Лукашенко предложил России разместить ядерное оружие на территории страны еще в 2021 году.

Президентдикттр РФ Владимир Путин намеревался разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, впоследствии "фюрер" воздержался от идеи, решил объединить размещение ядерки в Белоруссии с началом новой информационной кампании по запугиванию Украины и стран ЕС.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Москве разместить ядерное оружие на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года. В феврале 2022 года Минск отменил конституционный пункт, закрепляющий нейтральный статус его страны.

В январе и феврале 2022-го эксперты ISW прогнозировали, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском. Путин, вероятно, воздержался от такого развертывания в начале вторжения, чтобы беречь возможность разместить его в рамках предстоящей информационной операции по манипулированию Западом, отмечают аналитики.

" ISW продолжает оценивать, что Путин не подвержен риску, который неоднократно угрожает применить ядерное оружие без всякого намерения выполнять действия, чтобы сломить решительность Запада ", — отмечают в отчете.

Напомним, Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Он сказал, что 1 июля Россия завершает строительство хранилища тактического ядерного оружия. Но добавил, что Россия не планирует передавать "ядерку", но как-то разместит ее там.

В США осторожно прокомментировали намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси. Путин сделал это заявление в момент роста напряженности с Западом из-за войны в Украине и когда некоторые российские комментаторы предполагают возможные ядерные удары.

Читайте также:

Путин снова угрожает: Россия собирается разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие