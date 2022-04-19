Путин видел обращение кума Медведчука, но никак не отреагировал — Песков

Президент страны-агрессора Владимир Путин пока никак не отреагировал на мольбу Медведчука обменять его на тех, кто сегодня находится в Мариуполе.

Несмотря на то, что в Кремле видели обращение задержанного в Украине Виктора Медведчука к президентам России и Украины, просьба обменять его на тех, кто находится в Мариуполе, осталась без реакции.

Об этом сказал спикер президента России Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское издание Интерфакс.

"Видели (обращение Виктора Медведчука – ред.), никакой реакции (Владимира Путина – ред.) сейчас нет", — заявил Песков.

Напомним, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

В понедельник, 18 апреля, бывший нардеп обратился к Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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