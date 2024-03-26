Путин вложил "огромные средства" в поддержку ультраправых партий по всему ЕС — евродепутат

Попытка главы Кемля Владимира Путина обвинить Украину в теракте под Москвой повергла даже в европейские ультраправые политики.

Об этом во время брифинга в Киеве заявила глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо, передает корреспондент РБК-Украина.

Луазо заявила, что в Европе знают о спонсортве главы Кремля ультраправых партий по всему Европейскому союзу. Вложив "огромные средства" в поддержку ультраправых в ЕС, он стремится получить "доверенных лиц и полезных идиотов", которые распространяют его пропаганду.

"Мы демократическое общество, поэтому цензуры как таковой нет, но государства-члены все больше разоблачают реалии иностранного вмешательства", — добавила евродепутат.

Она напомнила, что недавний теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл", который произошел под Москвой, провели террористы ИГИЛ. Но Путин немедленно обвинил Украину.

"В западноевропейском обществе, даже для ультраправых политиков, стало шоком увидеть российского президента, который игнорирует реальность и предпочитает указывать на обычного для него виновника — Украину", — отметила Луазо.

Напомним, что Россия и ее сателлиты ищут, на кого возложить вину за теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", который унес почти полторы сотни жизней. Глава российской ФСБ и секретарь Совбеза России заговорили об украинском следе, якобы атаку радикальных исламистов помогали готовить спецслужбы Украины. В то время как террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за расстрел посетителей концерта в ТЦ под Москвой.

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