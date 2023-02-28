Путин вместе с Кабаевой живут в резиденции на Валдае и тратят деньги из "общака" – СМИ (фото)

Президент России Владимир Путин вместе с гимнасткой и вероятной мамой его детей Алиной Кабаевой живут в резиденции на Валдае и тратят деньги с кипрского оффшора Ermira Consultants, который является "общаком" для главы Кремля и его окружения.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Проект".

Резиденция российского диктатора и его вероятной жены или любовницы уже обросла вокруг вип-селами. Для покупки элитной недвижимости пара пользуется спрятанными на Кипре средствами Путина. Деньги в большинстве своем отмываются через компанию Ermira Consultants, на которую записаны доли в важных для президента РФ предприятиях.

Журналистам издания удалось пообщаться с экс-менеджером бизнеса одного из ближайших друзей Путина, причастного к управлению тайной финансовой сетью, в состав которой входила и компания Ermira. Экс-менеджер рассказал, что до 2015 года владельцем компании было подставное лицо, а именно петербургский адвокат Владислав Копылов. На самом же деле со счетов Ermira оплачивались покупки для Путина и его близких, в том числе за эти деньги покупались квартиры и дома. Источник издания назвал компанию Ermira "общаком".

Владение оффшором с 2015 года могло перейти к людям российского олигарха Аркадия Ротенберга. По данным источников, близкие президента России встречались с Ротенбергом, бизнесменом и другом Путина – Юрием Ковальчуком, их подчиненными и озвучивали, что им нужно.

После этого близкие российского диктатора на деньги Ermira покупали жилье. Так, в 2011 году на эти деньги для Кабаевой было приобретено четыре квартиры в Сочи и оформлено их на доверенных лиц.

Также в статье говорится, что Ermira обогащалась и на круговороте акций НМГ, совет директоров которого возглавляет Кабаева. Так, в 2013 году кипрская компания приобрела 7,5% акций за 76 млн. евро. Однако уже через три месяца, вероятно, продала их структурам российского олигарха Геннадия Тимченко на 65,6 млн. евро дороже.

Стоит обратить внимание, что официальными владельцами всей недвижимости, которую покупает оффшор Путина, является его компания или подставные лица, а не его родные.

В материале издания также указывается, что Путин и Кабаева живут вместе. В резиденции президента РФ на Валдае часто бывают помощницы и двоюродные сестры гимнастки. У одной из ее сестер есть жилье неподалеку.

На территории резиденции на Валдае для Кабаевой и детей построен отдельный деревянный терем. Идентичный отдельный дом для вероятной любовницы Путина расположен рядом с его дворцом.

А так же, куча не очень умных людей бегала кругами и пахала "дворец Путина невозможно снять, это же дворец самого ПУТИНА. там такие системы защиты — огого". Ответим вам в этом видео. В нем мы сняли официальную резиденцию Путина на Валдае с дрона https://t.co/KudVfGf6Fx . — Георгий Албуров (@alburov) April 15, 2021 У терема Кабаевой в 2021 году построили причал для лодок, с которого можно пересечь канал и оказаться в парке на 28 га.

Окрестности резиденции – заповедник, в который входит территория находящегося под охраной закона Валдайского национального парка.

Также сообщается, что в 2018 году для Путина была построена тайная железная дорога, по которой он, вероятно, бронепоездом приезжает в свою резиденцию.

Скриншот с видео/Резиденция Путина на Валдае

Скриншот с видео

В общей сложности Кабаева вместе с близкими пользуются недвижимостью на минимум 120 млн дол.

По данным журналистов, гимнастка имеет и самый большой в России пентхаус в сочинском ЖК "Королевский парк" на 2600 кв. м. Это жилье тоже было приобретено за деньги из кипрского "общака". В пентхаусе расположены бассейн, кинотеатр, патио и вертолетная площадка.

Напомним, ранее издание Insider писало, что у Путина есть по меньшей мере две дочери от экс-жены Людмилы, о которых он редко говорит. Кроме того, у него может быть еще одна дочь от Кабаевой и еще одна – от любовницы-бывшей уборщицы.

Путин и Кабаева: действительно ли у них есть общие дети

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