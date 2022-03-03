Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство»

Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство»

Документ, в частности, предусматривает возможность использования сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой Организации объединенных наций (ООН) через "координирующее государство — член ОДКБ".

Президент РФ Владимир Путин внес 3 марта в Государственную Думу законопроект о ратификации протокола о внесении корректировок в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 6 октября 2007 года. Об этом сообщает корреспондент.net.

Документ, в частности, предусматривает возможность использования сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой Организации объединенных наций (ООН) через "координирующее государство — член ОДКБ".

В документе указано, что «координирующее государство» (КГ) — это одно из государств-членов ОДКБ, которое изберет специальный совет для решения организационных вопросов и обеспечения привлечения коллективных миротворческих сил (КМС) в операциях ООН.

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин объяснил изданию «Бабель», что таким образом Путин пытается придумать основания оставить свои войска на территории Украины.

«Он хочет оставить на нашей территории миротворческие силы и угрожать другим», — заявил Климкин.