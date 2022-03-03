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Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство»

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Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство»

Associated Press

Документ, в частности, предусматривает возможность использования сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой Организации объединенных наций (ООН) через "координирующее государство — член ОДКБ".

Президент РФ Владимир Путин внес 3 марта в Государственную Думу законопроект о ратификации протокола о внесении корректировок в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 6 октября 2007 года. Об этом сообщает корреспондент.net.

Документ, в частности, предусматривает возможность использования сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой Организации объединенных наций (ООН) через "координирующее государство — член ОДКБ".

В документе указано, что «координирующее государство» (КГ) — это одно из государств-членов ОДКБ, которое изберет специальный совет для решения организационных вопросов и обеспечения привлечения коллективных миротворческих сил (КМС) в операциях ООН.

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин объяснил изданию «Бабель», что таким образом Путин пытается придумать основания оставить свои войска на территории Украины.

«Он хочет оставить на нашей территории миротворческие силы и угрожать другим», — заявил Климкин.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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