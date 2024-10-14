Путин внес в Госдуму проект о стратегическом договоре с КНДР

Этот договор был подписан еще летом во время визита Путина в Пхеньян.

Глава Кремля Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Об этом говорится в сообщениях российских пропагандистских агентств.

Договор напоминает военный союз и предусматривает военное и другое сотрудничество между Россией и Северной Кореей в случае нападения на одну из этих стран.

От визита Путина в Северную Корею, которую он совершил летом 2024-го, российская армия начала массово использовать северокорейские артиллерийские снаряды.

Также известно о заявлениях первых лиц КНДР об отправке в Россию своих солдат для участия в российско-украинской войне.

Есть версия, что северокорейские военные будут охранять границы России, чтобы больше российских военных могли принять участие в боевых действиях на территории Украины.

Читайте также: