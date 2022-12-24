Путин внезапно отменил визит в Нижний Тагил: СМИ пишут о проблемах со здоровьем

Российский президент-диктатор Владимир Путин внезапно отменил запланированный визит в Нижний Тагил, где должен был посетить танковый завод. Неожиданное изменение планов главы Кремля подогрело слухи об ухудшении его состояния здоровья.

Это уже не первое мероприятие с участием "фюрера", которое отменили британское издание The Sun.

В российском городе к приезду президента тщательно готовились не один день. В частности, дороги по вероятному маршруту вычистили, ограничили движение по городу и даже отменили открытие елки в одном из районов.

Впрочем, Путин в Нижний Тагил не прилетел, несмотря на то, что его охрана была на месте, лимузин специально перевезли в город и возле аэропорта ждал кортеж. Почему визит диктатора отменили, неизвестно. Впрочем, иностранные таблоиды пишут о проблемах со здоровьем Владимира Путина.

"Он выглядел нервным, шатался и иногда задыхался. Существует предположение, что он может страдать от рака желудка или даже болезни Паркинсона. Его видели накрытым плотным одеялом во время парада, а на прошлой неделе он раскачивался и невнятно разговаривал, держа бокал шампанского", - писал The Sun.

К слову, в начале декабря Daily Mail писало о том, что Путин поскользнулся на лестнице в собственной резиденции и повредил копчиковую кость. Кроме того, он перевернулся на бок и сполз еще на две ступени. Инцидент якобы произошел на глазах у охранников президента, которые быстро ему помогли и вызвали медиков. После обследования у него диагностировали ушиб копчика и мягких тканей.

Напомним, в Кремле заявили, что большой пресс-конференции президента-диктатора к Новому году "не планируется".

Также Путин В этом году не примет участия в традиционной встрече титулованных участников Ночной хоккейной лиги на Красной площади в Москве. Ранее "фюрер" несколько лет играл вместе и российскими и советскими хоккеистами.

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